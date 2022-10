Het Nederlandse kledingmerk Girav kweekt samen met wetenschapper Nebahat Kilic natuurlijk gekleurde katoen in Turkije. Een duurzame innovatie. Het katoen hoeft niet te worden gebleekt en vervolgens geverfd, dit is minder belastend voor het milieu.

Girav, gespecialiseerd in mannenmode in drie lengtes, wordt daarmee ook katoenteler. Samen met wetenschappelijk onderzoeker Nebahat Kilic heeft het merk in mei van dit jaar 10 hectare gekleurd katoen gezaaid in Turkije. Katoen in beige- en bruintinten, dat op kleur wordt geoogst en verwerkt tot ‘onzichtbare’ ondershirts. Katoen dat dus niet meer gebleekt en geverfd hoeft te worden, waarmee Girav de milieu-impact voor een aantal producten uit de collectie aanzienlijk verlaagt.

Milieuvriendelijk en duurzaam

Gekleurd katoen is feitelijk oerkatoen dat waarschijnlijk zo’n vijfduizend jaar geleden in de Andes in Amerika is ontstaan. Dit katoen hoeft niet te worden gebleekt en vervolgens geverfd, maar wordt in kleur geoogst en in Turkije verwerkt tot herenkleding in beige en bruine tinten.

In vergelijking met witte katoen is gekleurde katoen robuuster en minder gevoelig voor ongedierte. Kilic ziet twee voordelen van gekleurd katoen. Het is milieuvriendelijk en duurzaam omdat het bleek- en verfproces niet meer nodig is.

Eerste oogst

Begin mei 2022 is de eerste tien hectare natuurlijk gekleurde katoen gezaaid. Eind oktober is het zover: Girav zal dan haar eerste eigen gekleurde katoen kunnen oogsten. Girav-oprichter Erik de Weerd heeft al een bijzondere bestemming voor het originele katoen in gedachten: hij gaat de natuurzuivere katoenen stoffen gebruiken voor ondershirts: “De natuurlijke tinten beige en bruin zijn perfect voor onze ‘onzichtbare’ ondershirts, die veel mannen graag onder witte overhemden dragen. Dankzij de beige kleur vallen de T-shirts namelijk niet op.”

De ondershirts gemaakt van gekleurd katoen, zullen naar verwachting vanaf eind januari worden geproduceerd.

Meer kleuren in de toekomst

Alleen vanwege de belangstelling van Girav is er weer een nieuw project met gekleurd katoen gestart. Dit nieuwe project, dat drie jaar zal lopen, gaat de zaden uit het oorspronkelijke project gebruiken. Vanwege de beperkte kleurkeuze zijn momenteel weinig fabrikanten geïnteresseerd in gekleurd katoen. Kilic en De Weerd hopen dat dit project weer een impuls geeft aan verder onderzoek. De met dit project verzamelde informatie zal uiterst waardevol zijn voor verdere werkzaamheden met gekleurd katoen.

Volgens Girav-oprichter Erik de Weerd zou het kledingbedrijf de in kleur geteelde katoen ook graag in andere kleuren willen verbouwen. Er is echter veel meer onderzoek en ontwikkeling nodig voordat dat kan gebeuren. “We hopen in de toekomst meer kleding met dit type katoen te kunnen produceren. Zodat de nadelige milieueffecten van het bleken en verven van de katoen uit de productieketen kunnen worden gehaald.”.

Over het project

Het innovatieve project van Girav wordt geleid door Nebahat Kilic in samenwerking met de Egeïsche Universiteit, het Nazilli Cotton Research Institute en garenfabrikant Güçbirliği. Mevrouw Kilic is naast onderzoeker, ook eigenaar van Markatekstil, een textiel bureau dat nieuwe stoffen en modellen ontwikkelt.

Haar eerste project met gekleurd katoen voerde zij uit in 2009, samen met het Nazilli Research Institute en de Egeïsche Universiteit (Faculteit Landbouw). Op dat moment deed ze al vier jaar onderzoek naar biologisch katoen.

Over Girav

Girav, opgericht in 2010, is een Nederlands merk dat gespecialiseerd is in kleding in lengte maten voor mannen. Begonnen als T-shirt specialist met een concept voor in eerste instantie lange mannen, bevat de collectie van Girav nu ook hoogwaardige poloshirts, vesten, truien, sportshirts en meer in maar liefst 3 lengtematen. Voor mannen met een gemiddelde lengte tot en met mannen die ruim over de 2 meter zijn. Daarmee vult het merk een gat in de markt.

Dankzij een zelf ontwikkeld Long Fit maatsysteem kunnen mannen, die kleding in de gebruikelijke standaardmaten vaak te kort of te wijd vinden, hoogwaardige kleding vinden in een perfect passende maatvoering. Op de website kunnen mannen snel en eenvoudig met een zelf ontwikkelde maatconfigurator hun perfecte maat kiezen.

Slow fashion

Girav staat voor hoogwaardige, tijdloze kleding, die lang meegaat. ‘Slow fashion’ zoals dat heet. En uiteraard met een perfecte pasvorm, in maar liefst 3 lengtematen. Girav kan zich dan ook heel goed vinden in de slogan ‘Buy less, buy better’, want dat is duurzaam en ook nog eens goed voor de portemonnee van de consument.