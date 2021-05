Specialistische bermreiniging; van zwerfafval naar groenstrook

Zakken vol zwerfvuil ruimen ze op. Op parkeerplaatsen, verzamelplekken, op- en afritten langs de snelweg worden dagelijks grote hoeveelheden afval achtergelaten. De specialistische schoonmaakploeg van CSU verwijdert het afval op 45 parkeerplaatsen in midden Nederland. Zo maken ze van de vervuilde bermen weer een groene, natuurlijke strook.

‘Je kunt je voorstellen hoe een parkeerplaats met een fastfoodrestaurant er na het weekend uitziet’, schetst objectleider Johan Bertens als we hem ernaar vragen. ‘Mensen donderen van alles uit hun auto naar buiten. Groenstroken lijken wel plastic soep. Als wij die vervuiling weg kunnen halen, zijn we goed bezig.’ Gelukkig verdwijnt veel afval in de afvalbakken, maar een groot deel komt in de berm of op de parkeerplaats terecht als zwerfafval. Vier vaste medewerkers rijden sinds eind november vorig jaar een route langs verzorgingsplaatsen in het midden van ons land om het achtergebleven plastic, karton, blikjes en wat al niet meer op te ruimen.

Samen de bermen verduurzamen

Samen met Heijmans en recyclebedrijf Renewi bundelt CSU de krachten om van bermen weer natuurgebied te maken. Door zwerfvuil te verwijderen, dat zoveel mogelijk te laten recyclen, levert CSU een bijdrage aan verbetering van het natuurgebied langs snelwegen. Johan: ‘Voor CSU is dit iets nieuws. Normaal zit deze specialistenploeg meer in vloeronderhoud, dieptereiniging van keukens en sanitair, gevelreiniging en dat soort zaken. Dit springt eruit omdat ze nu veel meer buiten bezig zijn en meer vrijheid hebben in hun werk. In het begin vroegen sommigen zich af waar ze mee bezig waren, maar na een tijdje zagen ze het nut ervan in. Het ligt langs de wegen vol met afval en het is schoon als ze weggaan. Dat werkt bevredigend.’

Gekke, rare of bijzondere voorwerpen

De groep start ’s ochtends met z’n vieren op een van de parkeerplaatsen langs de A2, A27 of A15. In het kader van de veiligheid splitst de groep zich na de spits, vanaf tien uur, en gaan twee medewerkers aan de slag met het afval langs de op- en afritten. Rond drie uur sluiten ze weer aan bij de medewerkers op de parkeerplaats.

‘Met twee man zijn we een volledige maand bezig voordat we een ronde gedaan hebben langs alle parkeerplaatsen, en drie en een halve week met alle op- en afritten’

Het afval wordt apart gescheiden. Plastic gaat in speciaal daarvoor bestemde zakken, gewoon afval in een andere container. ‘Al het geld wat gevonden wordt, mogen ze delen. Dat is mooi meegenomen’, grapt Johan. ‘Als ze andere dingen vinden – ik noem maar iets geks, een pistool of munitie of drugs – dan moet dat gemeld worden.’ Het raarste wat het team gevonden heeft, is een compleet bankstel, zomaar ergens achtergelaten op een parkeerplaats.

Rijd je binnenkort langs een mooie, schone, groene berm ergens rondom Utrecht, denk dan eens aan je collega’s van specialistische bermreiniging. Zij dragen elke dag bij aan een stukje natuurgebied in Nederland. Dat maakt ons toch allemaal trots.