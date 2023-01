Klanten van HappySoaps, het grootste 100% plasticvrije en natuurlijke verzorgingsmerk van Europa, hebben het mogelijk gemaakt om in totaal 4.800 kilo plastic uit de Cambodjaanse rivieren te halen. Het gaat hier om zogenaamd Ocean Bound Plastic, zwerfplastic dat op weg is naar de oceaan vanuit rivieren. Voor iedere bestelling tijdens de Black Friday periode heeft HappySoaps 1 euro gedoneerd aan Sumting, een sociale onderneming met als missie bedrijven en individuen zichtbaar positief bij te laten dragen aan natuurherstel. Zo kunnen klanten van HappySoaps op basis van hun ordernummer exact zien waar plastic zwerfafval uit de rivier is gevist.

Marco Koers, mede-oprichter van HappySoaps; ‘Wij willen verder gaan dan alleen plasticvrij produceren door ook bij te dragen aan het opruimen van plastic afval. Ongeveer 70% van het plastic dat wij in Nederland verbruiken wordt naar het buitenland geëxporteerd. Dat is natuurlijk al van de zotte! Beter is het nog om ons consumpiepatroon radicaal om te gooien want voorkomen is beter dan genezen. Ruim 40% van het plastic dat wij gebruiken gebruiken we maar éénmalig! In de basis moeten we daar wat aan veranderen’

Hij vervolgt: ‘Maar totdat we dit consumptiepatroon drastisch hebben veranderd, zitten we nog opgescheept met veel plastic afval. Alleen al kijkend naar Cambodja, daar gaat het ter plekke helemaal mis en is er sprake van dumping. Door het plastic op te ruimen voordat het in de oceaan belandt voorkomen we verdere vervuiling van onze oceanen. Sumting heeft voor ons inzichtelijk gemaakt met welke order, welk plastic is opgeruimd en waar. Tot op straatniveau is duidelijk wat onze klanten mogelijk hebben gemaakt. Heel veel concreter dan dit kun je het niet krijgen. Zeker niet als je het vergelijkt met initiatieven van grote corporates waar je je ‘reisschaamte’ kunt afkopen door een vinkje te zetten en een paar bomen kunt laten ‘planten’.’

In totaal heeft Sumting ervoor gezorgd dat er ruim 4.800 kilo plastic is opgeruimd! Dit plastic wordt vervolgens volledig circulair verwerkt, bijvoorbeeld door dit te persen tot bouwmaterialen voor daken van lokale huizen. Naast de positieve impact op het milieu draagt dit specifieke project ook bij aan sociale impact. Zo wordt er lokale werkgelegenheid voor achtergestelde bevolkingsgroepen met betere arbeidsvoorwaarden gecreëerd en worden er lokale projecten gestart om te voorkomen dat plastic in het milieu terecht komt.

Mike Odenhoven, oprichter van Sumting: ‘We zijn super trots op ons partnership met HappySoaps, dit is een heel goed voorbeeld van een bedrijf dat vanuit haar purpose handelt door, samen met haar klanten, een positieve impact op de natuur te maken. Het Sumting platform helpt om dit op de meest gemakkelijke en tastbare manier te doen.’