DS Smith PLC, wereldwijd marktleider op het gebied van duurzame vezelverpakkingen, en Coca Cola HBC Oostenrijk hebben samengewerkt om plastic handvatten voor 1,5-liter PET-frisdrankverpakkingen te vervangen door kartonnen omverpakkingen. Deze nieuwe plastic vervangingsoplossing zal vanaf september 2023 worden geleverd aan supermarkten in Oostenrijk.

De innovatieve verpakkingsoplossing, DS Smith Lift Up, is een 100% recyclebaar handvat van golfkarton dat de draagfunctie voor consumenten verbetert en is ontworpen om samen met andere partners bij te dragen aan de oplossing op basis van kraftpapier en karton die elk jaar ongeveer 200 ton plastic vermindert voor Coca-Cola HBC Oostenrijk.

DS Smith en Coca-Cola HBC delen een sterke visie voor innovatieve verpakkingsoplossingen die ontworpen zijn om 100% recyclebaar te zijn en zo min mogelijk materiaal te gebruiken.

DS Smith Lift Up is ontworpen met behulp van DS Smith’s unieke Circular Design Metrics-benadering, wat resulteert in een aanzienlijke vermindering van de koolstofvoetafdruk voor de verpakking en productielijn van producten. De innovatie DS Smith Lift Up kan worden toegepast op verschillende flesformaten en wordt geproduceerd in samenwerking met Krones, een toonaangevende fabrikant van verpakkingsmachines. De draagbeugel heeft een zachte grip waardoor producten gemakkelijk te dragen zijn terwijl ze veilig in hun duurzame verpakking blijven zitten. Deze is ontworpen voor PET-flessen voor thuisgebruik.

Stefano Rossi, CEO Packaging Solutions Division, DS Smith: “We zijn er trots op samen te werken aan deze innovatieve verpakkingsoplossing, die onnodig afval en plastic voor eenmalig gebruik tegengaat. Het concept van DS Smith Lift Up is ontworpen met behulp van DS Smith’s Circular Design Metrics-benadering, zodat het zo min mogelijk materiaal gebruikt, de impact op het milieu vermindert en er fantastisch uitziet in winkels en supermarkten.

De samenwerking met onze partners Coca-Cola HBC en Krones is essentieel voor het terugdringen van plastic voor eenmalig gebruik en het leveren van innovatieve verandering op schaal. Wij beschouwen duurzaam ontwerp als de kern van wat we doen als bedrijf en dit is een lichtend voorbeeld van de mogelijkheid voor innovatie in verpakkingen om de weg te wijzen naar een duurzamere toekomst voor fabrikanten, retailers en consumenten”.

Marcel Martin, Chief Corporate Affairs and Sustainability Officer van CCHBC: “Dit is de allereerste verpakkingsoplossing in zijn soort voor multipacks van 1,5 liter Coca-Cola, Fanta en Sprite. Het is het resultaat van onze ondernemersmentaliteit, een absoluut geloof in samenwerking met betrouwbare partners en onze focus op het bereiken van netto nul emissies tegen 2040. In 2022 werd ons bedrijf voor de zesde keer uitgeroepen tot ’s werelds meest duurzame drankenbedrijf door de Dow Jones Sustainability Index, een van ’s werelds toonaangevende wereldwijde benchmarks op het gebied van duurzaamheid. We zijn vereerd dat we met onze score bovenaan staan tussen meer dan 7.000 bedrijven in 61 sectoren volgens het S&P Global Sustainability Yearbook 2023. Ook in 2023 behaalden we voor het negende achtereenvolgende jaar de hoogste duurzaamheidsscores van de MSCI ESG Ratings. We begrijpen echter de immense omvang van de taak die voor ons ligt om een duurzamer bedrijf te creëren. We blijven innoveren, samenwerken en investeren zodat we onze dranken op een duurzame manier kunnen blijven leveren.”

De nieuwe verpakkingsoplossing voor 1,5 liter PET multi-packs zal worden gebruikt voor Coca-Cola, Fanta, Sprite en Mezzo mix merken in Oostenrijk.

Foto: © Coca-Cola HBC Österreich / martinsteiger.at