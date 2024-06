DS Smith is leverancier van duurzame verpakkingen. Het product DS Smith Lift Up is finalist voor De Gouden Noot 2024. Deze prestigieuze Europese innovatiewedstrijd voor verpakkingen wordt georganiseerd door het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC). De DS Smith Lift Up is een volledig recyclebare, op papiervezel gebaseerde verpakking die plastic krimpfolie vervangt voor multi-packs plastic flessen.

Antwoord op duurzaamheidsvraagstukken

DS Smith Lift Up is ontworpen om een antwoord te bieden op de duurzaamheidsvraagstukken van de drankenindustrie. Die vraagstukken worden gedreven door consumentengedrag, veranderende Europese wetgeving en toenemende druk van retailers naar vermindering van plastic in supermarkten. Dit volledig recyclebare, op papiervezel gebaseerde alternatief, vervangt de plastic krimpfolie gebruikt bij multi-packs plastic flessen. Deze innovatieve 2-delige oplossing is ontwikkeld met Krones. Het product bestaat uit een golfkartonnen clip en een papieren band. Krones is een toonaangevende machinefabrikant voor de drankenindustrie. Met Krones kan de compatibiliteit met bestaande hogesnelheidslijnen worden gegarandeerd. Ontworpen voor 4 en 6 PET-flessen van 1 tot 2 liter, is het assortiment nu uitgebreid voor verschillende flesformaten en samenstellingen.

Milieuvoordelen

De DS Smith Lift Up biedt aanzienlijke milieuvoordelen. Zo is het product gemaakt van hernieuwbare bronnen. Ook is het biologisch afbreekbaar. Berekeningen laten zien dat een Lift Up verpakking in vergelijking met een traditionele krimpfolieverpakking goed is voor een totale vermindering van 35% CO2-uitstoot en 80% energieverbruik van de machine.

Makkelijk in gebruik

Daarnaast is de DS Smith Lift Up ook gemakkelijk in gebruik. De golfkartonnen clip biedt een ergonomische draaggreep, waardoor gewichten tot 12 kg comfortabel gedragen kunnen worden. De band stabiliseert de multi-pack en biedt uitgebreide bedrukkingsmogelijkheden voor branding en marketing. Bovendien zorgt het slimme ontwerp ervoor dat de verpakking compatibel is met bestaande hogesnelheid productielijnen en geautomatiseerde distributieketens, wat essentieel is voor grootschalige productie en logistiek.

Groeiende vraag naar duurzame verpakkingsoplossingen

Met deze verpakkingsoplossing speelt DS Smith in op de groeiende vraag naar duurzame verpakkingsoplossingen, mede ingegeven door veranderende consumentenvoorkeuren en strengere Europese wetgeving. Deze ontwikkeling biedt drankenproducenten een concurrentievoordeel door te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen zonder concessies te doen aan effici├źntie en zichtbaarheid in de winkel.