Ben je op zoek naar een makkelijke manier om een lekkere maaltijd op tafel te zetten? Dan zijn de soepmixen van Soups & Spices een perfecte match. Met deze mixen bereid je namelijk in een handomdraai een goedgevulde soep. Ideaal voor drukke dagen waarop je iets gezonds wilt serveren, zonder in te leveren op kwaliteit of smaak.

Genieten zonder gedoe!

In een druk leven, waarin werk, sport en de zorg voor kinderen elkaar vaak overlappen, is het soms lastig om iets gezonds te maken. De maaltijdsoepen van Soups & Spices spelen perfect in op deze behoefte. Of je nu na een lange werkdag thuiskomt, de kinderen van sport moet halen of onverwachts vrienden ontvangt, met deze soepmixen zet je een budgetvriendelijke en voedzame maaltijd op tafel. Boordevol natuurlijke ingrediënten zoals bonen, linzen, peulvruchten en specerijen, leveren ze niet alleen smaak, maar ook vezels, eiwitten en vitamines. Voor minder dan € 7,- heb je een complete maaltijd voor het hele gezin. Zo geniet je, zelfs op de meest hectische dagen, zonder gedoe van een heerlijk gezond gerecht.

Seizoensfavorieten

Na een herfstbui of een winterwandeling is een warme kom soep precies wat je nodig hebt. Kies voor de Good Old Barley Soup, een stevige maaltijdsoep vol gerst en groenten, of warm jezelf op met een kop American Chowder gevuld met maïs en aardappelen. Een echte familiefavoriet is de Grandma’s Classic Chicken Soup, heerlijk met een gesnipperd uitje, wortel en bleekselderij. De Rustic Italian Soup brengt mediterrane smaken van tomaten en kruiden in huis. Serveer met versgebakken brood voor een complete maaltijd.

Duurzaam en Lokaal

Bij Soups & Spices draait het niet alleen om smaak, maar ook om duurzaamheid. De ingrediënten worden zoveel mogelijk lokaal én biologisch ingekocht bij Nederlandse boeren, wat de impact op het milieu vermindert. Het gebruik van verse, hoogwaardige producten zorgt ervoor dat elke soep boordevol natuurlijke smaken en voedingsstoffen zit, zonder kunstmatige toevoegingen. Zo geniet je van een (h)eerlijke kom soep én maak je bovendien een bewuste keuze voor jezelf en het milieu.

Verkoopinformatie

De soepmixen zijn verkrijgbaar in twee formaten. De grote mix kost € 9,95 en is ruim genoeg voor een pan soep voor 8 personen. Perfect voor grotere gezelschappen of om een gezinsportie in te vriezen. Met de soepmixen van € 6,95 zet je een complete maaltijd voor 4 personen op tafel. Stokbroodje en kruidenboter erbij en klaar ben je! Krijg je keuzestress van deze heerlijke opties? Ga dan voor de soep trio’s die bestaan uit drie verschillende maaltijdsoepen, goed voor elk 4 goedgevulde kommen soep. De kleurrijke ingrediënten zijn door de doorzichtige zakken goed zichtbaar en maken de mixen tot een blikvanger. Hierdoor zijn de soepen niet alleen een traktatie om te eten, maar ook een aanwinst in je keuken en een stijlvol cadeautje.