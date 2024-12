Compass Group heeft iets bijzonders te vieren: de lancering van haar eigen Nederlandse (Sn)erwtensoep! Voor het eerst in jaren worden de spliterwten voor deze traditionele soep namelijk weer in Nederland geteeld. Dit is mogelijk dankzij een unieke samenwerking met Eiwitboeren van Nederland en Maison van den Boer en zorgt niet alleen voor een ontzettend lekkere soep, maar betekent een ook belangrijke stap in de verduurzaming van de voedselketen.

Lokale spliterwten: de betere keuze

Spliterwten voor die echte ‘Hollandse erwtensoep’ komen namelijk grotendeels uit het buitenland. Maar dankzij de gezamenlijke inspanningen en investeringen van Compass Group, Maison van den Boer en Eiwitboeren van Nederland, worden deze peulvruchten nu weer op Nederlandse bodem geteeld. Dit is niet alleen goed nieuws voor de lokale voedselproductie, maar ook voor het milieu. Het is niet alleen duurzamer, omdat het lokaal is, maar ook omdat we in Nederland telen met een lage

Co2 foodprint.

Samenwerken voor een duurzame toekomst

Het telen van spliterwten in Nederland is niet zonder uitdagingen. Ze zijn momenteel duurder dan de geïmporteerde variant, mede door het intensieve splitproces en een hoger percentage uitval. Dit komt doordat de kennis uit Nederland is verdwenen en we dit opnieuw moeten ontwikkelen. De keten leert hiervan en we innoveren door. Zo kijken we naar nieuwe rassen, waardoor we de uitval volgend jaar kunnen verlagen. Toch hebben wij ervoor gekozen om hierin te investeren, omdat we geloven dat

verduurzaming een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Door bij te dragen aan de ontwikkelingskosten van de Nederlandse spliterwten, werken we samen aan een toekomstbestendige voedselproductie.

Bijdragen aan regeneratieve landbouw

De herintroductie van spliterwten op Nederlandse akkers draagt bij aan regeneratieve landbouw en bodemherstel. Spliterwten hebben de unieke eigenschap om stikstof uit de lucht vast te leggen in de bodem, wat zorgt voor een natuurlijke verrijking van de grond. Dit past perfect binnen onze duurzaamheidsstrategie, die gericht is op een lokale voedselketen en de transitie naar duurzame landbouw.

Duurzaamheid in elke hap

Met de lancering van de Nederlandse (Sn)erwtensoep onderstrepen we onze toewijding aan duurzaamheid en innovatie. Deze soep is niet alleen heerlijk, maar ook een symbool van samenwerking binnen de keten. Door deze soep te serveren, dragen Compass Group en Eiwitboeren van Nederland samen bij aan een duurzamere toekomst. Verduurzaming doe je samen. Met deze soep zetten we een belangrijke stap richting een lokale voedselketen en versterken we de positie van Eiwitboeren van Nederland. De Nederlandse (Sn)erwtensoep wordt binnenkort aangeboden op diverse locaties waar Compass Group actief is, waaronder onze Eurest bedrijfsrestaurants. Samen met Maison van den Boer brengen we dit duurzame en smakelijke product naar onze gasten. Nu alleen nog wachten op echt oud Hollands snertweer.