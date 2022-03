Solarge is trots om te kunnen melden dat nieuwe investeerders, waaronder Sytse Bouwer (Acquario, oprichter van GroenLeven) het bedrijf ondersteunen. Het betekent dat Solarge voldoende kapitaal aan boord heeft om te starten met de grootschalige productie van een nieuwe generatie zeer duurzame zonnepanelen. Naast Sytse Bouwer investeren nog drie informal investors een stevig bedrag in Solarge. Eerder, in 2021 al, besloot Daan van der Vorm, directeur-eigenaar van VORM, te investeren in het innovatieve Solarge.

Jan Vesseur, CEO Solarge: “We zijn trots dat Sytse Bouwer zich heeft aangesloten en we nu daadwerkelijk kunnen starten met grootschalige productie van onze zonnepanelen. We hebben weliswaar even moeten wachten op deze laatste investeringsronde, maar ons geduld is ruimschoots beloond. De inzet van zonne- energie zal in Nederland de komende 30 jaar met zeker een factor 10 groeien. Daarna zal de markt voor vervanging van zonnepanelen enorm zijn. We zijn blij dat we nu beginnen met het echte werk en onze productielijn kunnen inrichten op onze nieuwe productie locatie in Weert.”

Sytse Bouwer, investeerder namens Acquario: “In het verleden heb ik vaker de haalbaarheid onderzocht van productie van zonnepanelen in Nederland en dat bleek niet eenvoudig. Het is Solarge gelukt om een sluitende business case te maken voor zowel ontwikkeling als productie van volledig recyclebare zonnepanelen in Nederland. Ik ben overtuigd dat het bedrijf met haar producten het verschil kan maken in de zonne- energiesector en sluit mij daar graag bij aan. De lichtgewicht zonnepanelen, waar bij de productie tot wel 75 procent minder CO2 vrijkomt, kunnen praktisch en eenvoudig worden toegepast op daken, carports en in de offshore-industrie. Het bedrijf wordt maatgevend in de ontwikkeling en productie van zonnepanelen in Europa.”

Voortgang productielijn

Solarge zal de productielijn, besteld bij het Spaanse Mondragon Assembly, na de zomer 2022 installeren bij haar productielocatie in Weert. Vervolgens zal de productie van diverse orders van zonnepanelen naar verwachting in januari 2023 starten. Solarge zet in op de realisatie van een 100 megawatt zonnepanelenfabriek in Nederland, met de ambitie om dit uit te breiden tot meer dan 350 MW in de jaren erna. In 2023 verwacht Solarge al 100.000 zonnepanelen te produceren; voldoende om 12.500 huishoudens van elektriciteit te voorzien (en dat 25 jaar lang).

Solarge biedt oplossingen voor daken met een lichte constructie

Solarge startte in 2018 met de ontwikkeling van circulaire lichtgewicht zonnepanelen die geschikt zijn voor daken die beperkt belast kunnen worden*. In de ontwikkeling van haar zonnepanelen heeft Solarge gewaarborgd dat de energieopbrengst vergelijkbaar is met zonnepanelen die conventionele glasmodules bevatten. Daarnaast heeft het bedrijf een methode bedacht, die ervoor zorgt dat bij de productie van zonnepanelen aanzienlijk minder (tot 75 procent) CO2 vrijkomt. Solarge produceert haar, samen met Sabic ontwikkelde, zonnepanelen met thermoplastische polymeren, waardoor het bedrijf in staat is om ze aan het einde van hun levensduur eenvoudig te demonteren, en de onderdelen geschikt zijn voor hergebruik. Ook is het Solarge paneel PFAS vrij. Met haar innovatieve zonnepanelen won Solarge onder meer de Duurzame Dinsdag Energieprijs 2021 en BNR GreenQuest aanmoedigingsprijs 2021.

* Recent onderzoek in opdracht van Topsector Energie heeft aangetoond dat 45 procent van de daken in Nederland niet belast kan worden met reguliere zonnepanelen die zijn gemaakt van glas en aluminium (.https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/met-kleine-aanpassing-85-van-de-nederlandse-grote-daken-geschikt-voor- zonnepanelen)