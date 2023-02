Na een spannende pitch door de Top 6 van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 2023 werd Solarge de winnaar van de juryprijs. Het publiek in deze live-uitzending koos unaniem voor Greenholds.

Uit de vele inzendingen stelde de jury eerder al een Top 20 samen. De beste zes presenteerden vanmiddag, woensdag 8 februari, hun innovatie in een korte pitch vanuit de Limburgse Werkgevers Vereniging in Roermond. Het publiek kon de finale via een livestream volgen.

Solarge wint juryprijs

Solarge mocht vanmiddag de juryprijs ter waarde van € 3.000 in ontvangst nemen. Solarge ontwikkelde lichtgewicht circulaire zonnepanelen die in Nederland gemaakt worden. De panelen hebben de kleinste footprint ter wereld en zijn ook volledig circulair. Alle onderdelen kunnen aan het einde van de levensduur van de panelen worden hergebruikt voor het maken van nieuwe panelen. Bovendien is de levensduur zeker zo lang als de reeds bestaande zonnepanelen.

Greenholds wint publieksprijs

De publiekprijs ter waarde van € 1.000 ging naar Greenholds. De klimgrepen van Greenholds worden gemaakt van afval uit de industrie (polyamide), hebben een lange levensduur en zijn uiteindelijk 100% recyclebaar. In tegenstelling tot andere klimgrepen die aan het einde van hun levenscyclus worden verbrand, worden de grepen van Greenholds aan het einde teruggebracht naar originele grondstoffen. Die op hun beurt weer opnieuw worden ingezet.

Over de Limburgse Circulaire Innovatie Top 2023

De Limburgse Circulaire Innovatie Top 2023 is een initiatief van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), in samenwerking met Provincie Limburg, Keyport, ESZL en Rabobank. Het doel is te laten zien wat regio Limburg te bieden heeft op het gebied van circulaire innovaties en om deze circulaire innovaties een stap verder te helpen.

Sonja Demandt, expertisemanager Duurzaamheid en Innovatie bij de LWV: “Om al deze innovaties op de kaart te zetten, ze structureel in beeld te houden én om elkaar te inspireren wordt de Limburgse Circulaire Innovatie Top 2023 georganiseerd. Circulair ondernemen is de toekomst!”

Jury

De jury beoordeelde de innovaties op mate van circulariteit, mate van samenwerking in de keten, schaalbaarheid en het vernieuwende karakter. De jury van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 2023 stond onder leiding van juryvoorzitter Nancy Bocken (professor in Sustainable Business at Maastricht University). Aan haar zijde staan Hans de Kinderen (directievoorzitter Rabobank Weerterland en Cranendonk), Maurice Croux (Coördinator Bedrijfsleven & Innovatie van de Provincie Limburg (vervanger van gedeputeerde Stephan Satijn)), Björn Koopmans (Program Manager Chemelot Circular Hub) en Ton Hagelstein (voorzitter Keyport) en vervanger van Gé Moonen (voorzitter expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie bij de LWV).

Gedeputeerde Stephan Satijn, verantwoordelijk voor Economie en Onderwijs binnen de Provincie Limburg: “Het is belangrijk dat wij ons allemaal bewust zijn van de noodzaak om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. Door hier in de week van de Circulaire Economie extra aandacht aan te besteden, hopen we dat er meer circulaire initiatieven ontstaan binnen de provincie Limburg.”