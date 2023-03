Een hoogtepunt van het grote event over zonne-energie de Sunday is de uitreiking van de award voor de Beste Bijdrage PV Nederland. De kanshebbers zijn Exasun, Woningstichting Nijkerk (WSN), Solarge en een consortium van TNO, TU/e, imec en TU Delft.

‘Innovation First. Zo kan de meerwaarde van de Sunday het beste worden samengevat’, aldus Robin Quax van TKI Urban Energy. ‘Er is geen ander evenement waar de belangrijkste Nederlandse innovators in zonne-energie elkaar ontmoeten, informeren en inspireren. Daarbij kiezen we bovendien voor een brede insteek. Het gaat niet alleen over “hardcore”-technologie, maar ook over toepassingen en marktontwikkelingen.’ Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar, sluit zich hierbij aan. ‘Op de Sunday krijg je een inkijkje in waar het in de sector naartoe gaat. Waaraan wordt op dit moment in laboratoria gewerkt en welke innovatieve producten en diensten kunnen we binnenkort verwachten? De Sunday staat altijd in het teken van een perspectief op de toekomst, en dat maakt het evenement uniek.’

Verrijking

De dertiende editie van de Sunday, het grootste eendaagse congres voor de zonne-energiesector in Nederland, vindt plaats op maandag 17 april 2023. Het congres in de ReeHorst te Ede wordt georganiseerd door Holland Solar, TKI Urban Energy, TNO, Solliance en NWO. Dit jaar kent het organiserend comité een nieuwe deelnemer: Rijkswaterstaat.

Quax: ‘Met het OER-programma onderzoekt Rijkswaterstaat de mogelijkheden om grootschalig energie op te kunnen wekken op Rijksgronden, en zo bij te dragen aan de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Hierbij is het van belang om technische innovaties en marktinnovaties bij elkaar te brengen, zeker waar de locaties uitdagend zijn. De betrokkenheid van Rijkswaterstaat bij de Sunday is dus absoluut een verrijking.’

Kers op de taart

Op de Sunday 2023 wordt een award uitgereikt aan de partij die volgens de jury het afgelopen jaar de beste bijdrage aan de zonnestroomsector in Nederland heeft geleverd. Waar het congres draait om het delen van inhoudelijke kennis, vindt het organiserend comité het tevens van belang om een aantal partijen die zich onderscheiden – waaronder de winnaar – extra in het zonnetje te zetten. Van Hooff ziet dit als een kers op de taart; een award met grote toegevoegde waarde. Inmiddels zijn de genomineerden bepaald: Exasun, WSN, Solarge en een consortium van kennisinstituten TNO, TU/e, imec en TU/Delft.

Maatschappelijke betrokkenheid

Van Hooff: ‘In 2022 maakte WSN het mogelijk dat huishoudens die in energiearmoede leven toch gebruik kunnen maken van een zonne-energiesysteem. Daarmee reageert de woningstichting op een mooie en urgente wijze op problemen die ontstaan door de extreem hoge energieprijzen, maakt die een groot verschil voor deze huurders en laat ook heel duidelijk de meerwaarde van zonne-energie zien. Exasun onderscheidt zich als Nederlandse zonnepaneelfabrikant heel duidelijk door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een expliciet onderdeel van haar bedrijfsstrategie te laten zijn. Een voorbeeld hiervan is dat het bedrijf bewust ruimte in het personeelsbestand reserveert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hier gaan de energietransitie en maatschappelijke betrokkenheid dus hand in hand.’

Koploper

Een andere Nederlandse producent van zonnepanelen is Solarge. ‘Dat bedrijf laat zien dat er ook in Nederland een bloeiende toekomst is voor een zonne-energie-industrie’, aldus Quax. ‘Solarge schaalt momenteel flink op, met als unieke verkoopargumenten een lage milieu-impact van het productieproces en echt circulaire zonnepanelen. De vierde kanshebber op de Beste Bijdrage PV Nederland award is een samenwerkingsverband van TNO, TU/e, imec en TU Delft dat onder de vlag van Solliance een wereldrecordrendement realiseerde met een 4-terminal perovskiet-silicium- tandemzonnecel. Ze doorbraken de grens van 30 procent, en laten hiermee zien dat Nederland (en België) nog steeds een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van de zonnepanelen van de toekomst. Om te kunnen bepalen wie er uiteindelijk met de award naar huis gaat moet de jury natuurlijk appels met peren vergelijken, maar het is fantastisch dat we zoveel te kiezen hebben.’