Schneider Electric, wereldleider in energietechnologie, ondersteunt Solar Nederland, een toonaangevende partner voor installateurs, industrie en retailers in Europa, met de implementatie van een microgrid-oplossing om het energiegebruik efficiënter en slimmer te sturen. Met deze oplossing kan Solar Nederland het energiegebruik integraal optimaliseren, waarbij zowel zelf opgewekte zonne-energie als netstroom efficiënt en strategisch worden ingezet, het elektriciteitsnet wordt ontlast en Solar bovendien kosten bespaart.

De samenvoeging van twee distributiecentra van Solar Nederland zorgde voor een aanzienlijke toename in energiebehoefte en vormde de directe aanleiding voor het project. Hoewel Solar investeerde in zonnepanelen, bleek terugleveren aan het elektriciteitsnet geen optie. Hierdoor ontstond de vraag hoe de opgewekte energie beter benut kon worden, waarna Solar bij Schneider Electric uitkwam voor een passende oplossing.

Met de microgrid-oplossing van Schneider Electric kan Solar Nederland nu actief inspelen op energietarieven. Een microgrid combineert lokale energieopwekking, opslag en slimme aansturing, waardoor vraag en aanbod van energie continu op elkaar worden afgestemd. Op basis van prijsontwikkelingen wordt bepaald wanneer energie van het net wordt afgenomen en wanneer batterijcapaciteit wordt ingezet. Hierdoor wordt eigen opgewekte energie maximaal benut en blijven energiekosten beter beheersbaar.

“Deze samenwerking laat zien hoe organisaties met slimme energieoplossingen meer controle kunnen krijgen over hun energiegebruik,” aldus Hans Smid, Vice President Digital Energy bij Schneider Electric in Nederland en België. “Netcongestie is inmiddels een van de grootste uitdagingen voor bedrijven in Nederland. Het vraagt om een fundamenteel andere manier van omgaan met energie: niet alleen verbruiken, maar actief sturen. Door technologie en data te combineren, helpen we klanten om hun energiegebruik slimmer, flexibeler en toekomstbestendig in te richten.”