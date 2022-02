Sodexo Nederland wil in 2025 haar voedselverspilling met 50% gereduceerd hebben. Dat valt te lezen in de Better Tomorrow Update 2022 het bedrijf verslag doet van haar inspanningen en resultaten op het gebied van sociale impact en duurzaamheid.

Sodexo zet al jaren zeer stevig in op duurzaamheid en sociale impact via het programma Better Tomorrow. Voor het eerst brengt het bedrijf nu een update uit in Nederland. Op het gebied van duurzaamheid heeft Sodexo als doel in 2025 haar CO2-uitstoot wereldwijd met tenminste 34% te reduceren (in lijn met het Klimaatakkoord Parijs). Daarnaast heeft Sodexo de ambitie om in 2025 50% minder voedsel te verspillen in haar restaurants en restafval binnen de operatie tot nihil terug te brengen. In de Better Tomorrow Update zijn onder andere de volgende duurzaamheidsinitiatieven- én resultaten te vinden:

Het WasteWatch-programma waarmee na al gemiddeld 45% voedselverspilling op (klant)locaties wordt voorkomen.

Samenwerking met TooGoodToGo waarmee al 1344 maaltijden zijn gered.

Een gezonde werkomgeving, waarbinnen 75% van het menu-aanbod momenteel vegetarisch is, waarvan ook 25% veganistisch.

De de ‘Future 50, gelanceerd samen met Unilever en WNF, waarmee het de eiwittransitie kracht bij zet. Vijftig plantaardige ingrediënten die lekker zijn én een minimale CO2-voetafdruk hebben zoals spinazie, bonen, fonio en zeewier.

Alexander Klaver, Directeur Service Operations Sodexo in Nederland: “Duurzaamheid is verweven in alles wat we doen. Van het slim instellen van gebouwinstallaties tot aan het voorkomen van voedselverspilling door de inzet van data en technologie. Ik zie bij onze medewerkers en samenwerkingspartners een enorme drive om de komende jaren nog meer impact te maken te maken op duurzame thema’s zoals CO2-reductie, sociale impact en circulariteit.”

Op het gebied van sociale impact maakt Sodexo melding van:

Investeren in duurzame inzetbaarheid. Gemiddeld doen Sodexo medewerkers vier opleidingen per jaar.

Het feit dat bij Sodexo Nederland op 57,4% van de managementfuncties een vrouw werkzaam is

De begeleiding van vijftig vrouwelijke vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Mentoren van Sodexo helpen deze vrouwen met cv’s, sollicitatiegesprekken en een professioneel netwerk.

De Global Workspace Pride Benchmark 2021, waarin het bedrijf in de hoogste categorie stat met het predicaat ‘Pride Advocate’.

Sodexo’s Stop Hunger Foundation. In Nederland door samenwerkingen met Soupalicious (soepen van restgroenten), de Voedselbank (doneren houdbare voedingsmiddelen), koffieconcept Aspretto (van elke kilo koffie gaat 17 cent naar de Stop Hunger Foundation).

Foto: Plantaardige Burger waarmee Martijn van Vliet, chefkok bij Sodexo een prijs won. Hij bedacht het lekkerste recept met het eiwitrijke plantje Azolla. Dit plantje helpt ook om fosfor terug te winnen en landbouwgrond weer bruikbaar te maken. Hij bond de strijd aan met twee topkoks tijdens de Azolla Cook-off van Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven en won.