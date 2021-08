Sociale onderneming i-did opent viltfabriek in Den Haag

Gebruikt textiel is een waardevolle grondstof. Sociale onderneming i-did biedt zowel mensen als grondstoffen een tweede kans. Van textielafval worden prachtige designproducten van vilt gemaakt, zoals tassen, accessoires en akoestische interieuroplossingen. De organisatie heeft daarnaast een belangrijk maatschappelijk doel: sociale inclusie door middel van werk. Alle producten worden in de ateliers in Den Haag en Utrecht gefabriceerd. Voor i-did is het tijd voor de volgende stap: komend najaar openen zij hun eigen viltfabriek in Den Haag. Hier wordt binnenkort nog meer oude bedrijfskleding gerecycled tot vilt.

Duurzaam design

Jaarlijks gooien we met z’n allen 200 miljoen kilo textiel bij het afval. Dat terwijl textiel een veelzijdige grondstof is, waar je prachtige designproducten van kunt maken. Afgedankt textiel wordt door i-did verwerkt tot iets nieuws. Een duurzame manier van recycling. Niet alleen krijgt het textiel een tweede leven, de sociale onderneming maakt bij elk product inzichtelijk hoeveel water er wordt bespaard doordat de levensduur van het materiaal is verlengd. Het overgrote deel van het vilt wordt gemaakt van gerecyclede bedrijfskleding. Van oude KLM-uniforms worden bijvoorbeeld blauwe tassen gemaakt. En voormalig uniforms van medewerkers van de Efteling krijgen een nieuw leven als sprookjesachtig geel vilt.

Vilfabriek in Den Haag

In de nieuwe fabriek krijgt binnenkort nog meer textiel een volgend leven in een product van vilt. De i-did Factory is gevestigd naast het bestaande atelier. Daar wordt dit najaar nog meer gerecycled textiel getransformeerd tot vilten trendy designproducten, woonaccessoires en wandpanelen om de akoestiek te verbeteren. Het take back-programma van i-did zorgt ervoor dat producten een derde of zelfs vierde leven krijgen. Met de komst van de Factory is i-did de eerste organisatie wereldwijd die het hele circulaire proces onder één dak brengt. Van textielafval tot designproduct.

Akoestisch interieur

Vilt is een uitstekend product voor het isoleren van geluid. Daar is steeds meer behoefte aan. Bedrijven vestigen zich vaker in oude gebouwen, waar grote open ruimtes zijn. Die industriële uitstraling is prachtig, maar de akoestiek in dit soort panden is over het algemeen slecht. i-did maakt akoestische interieurproducten van gerecyclede materialen. Dankzij de opening van de nieuwe fabriek is het mogelijk om wandpanelen te produceren van materiaal dat door de klant zelf wordt aangeleverd. Oud bedrijfstextiel krijgt een nieuw leven en wordt circulair. Zo wordt de voormalige bedrijfskleding bij i-did omgetoverd tot een vilten relatiegeschenk in de herkenbare kleuren van het bedrijf.

Sociale onderneming

De medewerkers van i-did zijn stuk voor stuk mensen die al lange tijd niet, of nooit eerder, hebben gewerkt. Zij worden met de juiste coaching begeleid naar een betaalde baan. Bij i-did doen ze werkervaring op en ontdekken waar hun kwaliteiten liggen. Uiteindelijk vindt 70% van deze mensen elders een betaalde baan. De eigen viltfabriek van i-did is tot stand gekomen met support van IKEA Social Entrepeneurship, de rabofoundation, Stichting DOEN en Fonds 1818.

Een sociale en duurzame impact maken staat bij i-did altijd centraal. Met werk als middel en sociale inclusie als doel wordt de afvalberg van textiel verkleind en mensen naar werk begeleid.