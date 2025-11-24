DeWarmte introduceert vandaag een nieuwe slimme sturing voor haar warmtepompboilers, waarmee Nederlandse huishoudens hun warm water kunnen gebruiken als een efficiënte ‘warmtebatterij’. De oplossing speelt direct in op twee urgente problemen: de toenemende net congestie en de snel stijgende kosten voor zonnepanelenbezitters door de afschaffing van de salderingsregeling.

Warmtepompboiler als warmtebatterij

De nieuwe slimme sturing zorgt ervoor dat de warmtepompboiler water verwarmt op de beste momenten. Bijvoorbeeld wanneer zonnepanelen stroom opwekken of wanneer dynamische stroomprijzen laag, of zelfs negatief zijn. Heb jij een dynamisch energiecontract van Frank Energie, dan wordt de boiler nog slimmer aangestuurd. De Pomp T stuurt dan niet alleen op basis van de dynamische tarieven, maar ook op prijsontwikkelingen op de onbalans-, de intraday-, en de frequentiemarkt. Zo bespaart de klant niet alleen extra veel op de energierekening, maar wordt de warmtepompboiler ook actief ingezet om net congestie te voorkomen..

Het opgeslagen hete water kan vervolgens worden gebruikt op momenten dat de stroomprijs hoog is of wanneer er geen zon opwekking is. Zo wordt de warmtepompboiler een volwaardige warmtebatterij die comfort levert én energiekosten verlaagt.

Over DeWarmte

Sinds de oprichting in 2019 werkt DeWarmte aan één duidelijke missie: heel Nederland makkelijk van het gas af helpen. Met deze innovatie zijn warmtepompen van DeWarmte nog beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Hierdoor kunnen Nederlanders nog makkelijker de keuze maken om nu al van het gas af te gaan.

DeWarmte is een Nederlandse warmtepomp fabrikant en installateur die de volledige keten in eigen hand heeft. Door geen tussenpartijen te gebruiken, blijven de kosten laag en kan feedback van klanten direct verwerkt worden in nieuwe producten. Hierdoor kan het bedrijf zijn systemen voortdurend verbeteren.

Over Frank Energie

Frank Energie is een Nederlandse energieleverancier actief in Nederland, België, Spanje en Frankrijk. Het bedrijf biedt dynamische energiecontracten en slimme diensten zoals Slim Laden (EV), Slim Handelen (thuisbatterij) en Slim Terugleveren (zonnepanelen). Met de lancering van ‘Slim Verwarmen’ kunnen nu ook elektrische warmtepompen actief bijdragen aan een stabieler, schoner en betaalbaarder energiesysteem. DeWarmte is als eerste warmtepompfabrikant aangesloten bij Slim Verwarmen van Frank Energie.