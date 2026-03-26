Nij Smellinghe zet een grote stap in de energietransitie. Als eerste ziekenhuis in Nederland gebruik wordt op grote schaal een warmtebatterij gebruikt. De PowerStove zet duurzame energie om in warmte en daarna om in stoom voor onder andere sterilisatie, apotheek, keuken, luchtbevochtiging en piekvragen voor warmte en tapwater. Zo kan het ziekenhuis in 2027 volledig van het gas af en is dan CO₂-neutraal op energie. Een unieke, innovatieve en revolutionaire oplossing die bijdraagt aan een duurzame wereld voor haar patiënten, medewerkers en de samenleving.

2027 van het gas af

“We willen onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem. Het ziekenhuis draait 24 uur per dag en heeft veel energie nodig. We hebben al veel stappen genomen om te verduurzamen en ons energieverbruik te verlagen. Maar een deel komt nog uit aardgas. Dat willen we veranderen. In 2027 gebruiken we geen fossiele brandstoffen meer en stoten we geen CO₂ meer uit voor energie. Zo zorgen we niet alleen voor onze patiënten en medewerkers, maar ook voor een duurzame wereld”, vertelt Arno Vredevoort, manager Technisch Beheer en Onderhoud van Nij Smellinghe.

“De PowerStove geeft ons energiezekerheid en maakt ons wendbaar in een uitdagende energiemarkt. Deze warmtebatterij levert via een stoomgenerator stoom aan onze bestaande infrastructuur. Hierdoor zijn de gasgestookte stoomketels straks niet meer nodig. Alleen voor noodgevallen staan ze nog stand-by en draaien dan op biodiesel. Dit biedt vele voordelen en is de laatste stap voor Nij Smellinghe om volledig van het gas af te gaan”.

Wat maakt de PowerStove uniek

Eerste toepassing op deze schaal in een bestaand ziekenhuis dat 24/7 draait

Slaat energie op voor een langere periode, meerdere dagen tot weken mogelijk

Energie beschikbaar wanneer nodig

Opslag van warmte tot 360 °C

Past op bestaande infrastructuur (stoom, warm water, koeling, hete lucht)

(Brand)veilig, circulair, bewezen techniek, levensduur van minimaal 30 jaar

Vervaardigd uit duurzame, circulaire materialen van Europese herkomst. Volledig recyclebaar zonder schadelijke emissies

Besparing voor Nij Smellinghe van 285.000 m³ gas per jaar. Dat is gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 275 huishoudens

Hoe werkt de PowerStove

De PowerStove is een warmtebatterij die lokaal en duurzaam opgewekte energie omzet in warmte en vervolgens langdurig opslaat. Met groene stroom wordt thermische olie verhit, die via warmtewisselaars warmte afgeeft aan magnetiet (ijzererts) in een goed geïsoleerde container. Zo kan de batterij warmte tot wel 360 graden Celsius meerdere dagen tot weken lang vasthouden. Passend bij het verbruik en wensen van Nij Smellinghe wordt de warmte gemiddeld drie dagen vastgehouden. Wanneer het ziekenhuis stoom nodig heeft, bijvoorbeeld voor sterilisatie, apotheek, keuken of luchtbevochtiging, wordt deze warmte gebruikt om stoom te maken en verdeeld via de bestaande infrastructuur. Dit zorgt voor energiezekerheid, ook op momenten dat er weinig zon of wind is of het energienet overbelast is.

Waarom stoom in een ziekenhuis

Ziekenhuizen gebruiken stoom voor processen die temperaturen boven 100 °C vereisen. Zoals de afdelingen sterilisatie, de keuken, het laboratorium en bij luchtbevochtiging. Stoom doodt bacteriën en ziektekiemen op medische instrumenten en maakt ze vrij van schadelijke micro-organismen. Dit is een veilig alternatief voor chemische middelen. Ook in de keuken is stoom onmisbaar voor het bereiden van maaltijden en het schoonmaken van servies. Een goede luchtvochtigheid is in het ziekenhuis belangrijk voor een gezond werkklimaat en daar wordt stoom voor gebruikt. De PowerStove zet duurzame energie om in warmte en via de stoomgenerator in stoom. De stoom kunnen we op elk gewenst moment gebruiken via onze bestaande infrastructuur.

Verduurzamen en verlagen energieverbruik

In Nij Smellinghe hebben we al veel gedaan om ons energieverbruik te verduurzamen en te verlagen. Op onze daken en zonnecarports wekken zonnepanelen jaarlijks 3 miljoen kWh energie op. Vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 1.200 huishoudens. We hebben twee Warmte Koude Opslagen (WKO’s), geïsoleerde gevels, een lithiumbatterij en een slim Energie Management Systeem (EMS) dat automatisch het gebruik van systemen aanpast, zoals laadpalen en batterijen. De laatste stap om van het gas af te gaan is met de warmtebatterij. De PowerStove vervangt de gasgestookte stoomketels, waardoor we in 2027 geen gas meer verbruiken.

Samenwerking en toekomst

Heatwacht is de ontwikkelaar van de PowerStove en onze samenwerkingspartner. “Met deze warmtebatterij laten we zien dat duurzame energieopslag ook op grote schaal mogelijk is. Nij Smellinghe durft te pionieren en zet een voorbeeld voor andere ziekenhuizen en grootverbruikers.

We verwachten dat deze innovatie niet alleen Nij Smellinghe, maar ook andere organisaties inspireert om voor slimme oplossingen te kiezen voor een duurzame toekomst”, vertelt Hans Wolters, oprichter Heatwacht.