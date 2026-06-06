Skytree, pionier in Direct Air Capture (DAC), maakte de plannen bekend voor de uitrol van haar eerste commerciële Skytree Stratus systeem bij Lingezegen Energy. Dit is de officiële marktintroductie van de Skytree Stratus: een modulair systeem dat een fossielvrij en onafhankelijk alternatief biedt voor traditionele CO₂-levering vanuit fossiele bronnen. Het systeem vangt CO₂ uit de buitenlucht af met een gepatenteerde ‘moving-bed’-technologie die adsorptie en desorptie van elkaar ontkoppelt. Door slim lokale restwarmte te integreren, daalt het elektriciteitsverbruik naar slechts 1,3 MWh per ton CO₂.

Strategische samenwerking voor de Nederlandse glastuinbouw

De gezamenlijke ambitie van Skytree en Lingezegen Energy is om een installatie met een afvangcapaciteit van 7.200 ton CO₂ per jaar te realiseren. Deze installatie zal een cluster van 10 kassen met een totaal oppervlak van 80 hectare van fossielvrije CO₂ voorzien en is geïntegreerd met de duurzame energie-infrastructuur van Lingezegen Energy, bestaande uit duurzame energie opwek installaties zoals een biomassa installatie en zonneparken, netwerken om warmte, elektriciteit en CO₂ te kunnen transporteren en de mogelijkheden om warmte en elektriciteit op te slaan.

CO₂-verrijking is essentieel voor het maximaliseren van de opbrengst en kwaliteit van gewassen. Nu traditionele industriële CO₂-bronnen steeds vaker onbeschikbaar, volatiel en duur worden, zet deze samenwerking een gedecentraliseerde toeleveringsketen op die fossielvrije CO₂ direct op de gebruikslocatie levert. Met de DAC-technologie van Skytree is het cluster verzekerd van de benodigde CO₂ voor een optimale gewasgroei, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de klimaatdoelstellingen.

“De toekomst van de Nederlandse glastuinbouw ligt niet in het vasthouden aan fossiele brandstoffen, maar in het omarmen van innovatie. CO₂ afvangen uit de buitenlucht is geen luxe, het is de sleutel tot een duurzame en bloeiende sector.” — Berno Schouten (CEO van Lingezegen Energy)

Consortium opgericht voor gezamenlijke realisatie en validatie

Om de installatie en praktijkvalidatie te realiseren, is een strategisch consortium opgericht waarin Skytree, Lingezegen Energy, Van Doren, Reimert en Wageningen University & Research nauw samenwerken. Hiermee wordt de basis gelegd voor een brede uitrol naar de gehele sector. Skytree levert de technologie en Lingezegen de praktijkomgeving. Van Doren en Reimert zorgen voor de civiele betonbouw en infrastructuur. Wageningen University & Research doet de onafhankelijke wetenschappelijke validatie van de processen en de gewasoptimalisatie tijdens de demonstratiefase.

“Onze samenwerking met Lingezegen Energy bewijst dat circulaire, atmosferische CO₂ geen toekomstconcept meer is, maar een financieel haalbare, schaalbare oplossing die vandaag al beschikbaar is om het concurrentievermogen van Nederlandse kassen op de lange termijn te beschermen. Door de CO₂-voorziening vanuit fossiele bronnen te vervangen, lossen we niet alleen het CO₂-tekort voor de sector op maar helpen we ook de telers hun ecologische voetafdruk te verkleinen.” — Rob van Straten (CEO van Skytree)

Technische specificaties en operationele betrouwbaarheid

Met deze lancering introduceert Skytree een systeem dat is ontworpen voor hoge operationele betrouwbaarheid, gebaseerd op drie technologische pijlers:

Thermische integratie: Het systeem kan voor 80% van de warmtevraag gebruikmaken van duurzame (rest)warmte (≥80°C). Dit verlaagt het elektriciteitsverbruik tot een minimum van 0,9 MWh per ton afgevangen CO₂.

AI-gestuurde procesregeling: Om een stabiele CO₂-toevoer te garanderen, maakt Skytree Stratus gebruik van geavanceerde software die de omgevingslucht in real-time monitort en het systeem aanpast op luchtvochtigheid en temperatuur.

Modulaire architectuur: De capaciteit van een enkel systeem begint bij 2,5 ton CO₂ per dag en kan flexibel worden geconfigureerd tot grotere parken. Onderhoud is per module, zodat niet het volledige platform stilgelegd hoeft te worden. Ook kunnen er in de toekomst makkelijk upgrades in het veld worden gedaan met nieuwe generaties sorbent, om zo de kosten in de toekomst nog verder te verlagen.

“We hebben de energie-uitdaging van Direct Air Capture opgelost door onze unieke architectuur waarbij het sorbent tussen koude en warme kamers verplaatst. Hierdoor kunnen we duurzame warmtebronnen benutten en het elektriciteitsverbruik verlagen tot slechts 0,9 MWh per ton: een prestatie die onze technologie financieel haalbaar maakt voor onze klanten. — Wojciech Glazek (CTO bij Skytree)

Over Skytree

Skytree geeft vorm aan de CO₂​-transitie door Direct Air Capture (DAC)-technologie te ontwikkelen die CO₂ uit de lucht afvangt en een nuttige nieuwe bestemming geeft: of de koolstof nu wordt hergebruikt in verschillende industrieën of permanent wordt opgeslagen.

Met meer dan een decennium aan innovatie, geworteld in de European Space Agency (ESA), zet Skytree’s gepatenteerde DAC-technologie atmosferische CO₂​ om in een waardevolle grondstof: het maakt toepassingen mogelijk zoals ontwikkeling van hernieuwbare brandstoffen en chemicaliën, optimalisatie van gewasgroei in kassen, carbonisatie van dranken, en waterzuivering.

Skytree’s modulaire DAC-machines en unieke DAC Park-architectuur stellen bedrijven in staat om op grote schaal en in elk klimaat de technologie te implementeren en de overgang naar een circulaire CO₂​-economie te versnellen.