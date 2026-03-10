Met de ingebruikname van een nieuwe, hypermoderne kas zet Koppert Cress opnieuw een grote stap in fossielvrij telen. De kas waar specialty producten worden geteeld is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Division Q en diverse partners.

Het resultaat is een integraal energiesysteem waarin technologieën gericht op isolatie, klimaat, warmte en CO₂ slim samenkomen. Met deze nieuwe kas en de recente aansluiting op geothermie versterkt Koppert Cress zijn positie als voorloper in toekomstbestendige, duurzame glastuinbouw.

Fossielvrij als bewuste koers

De nieuwe kas sluit aan bij de ambitie uit het convenant tussen glastuinbouw en overheid om in 2040 fossielvrij te telen. De kas ondersteunt een uiterst stabiele en nauwkeurig aangestuurde teelt, waarbij kwaliteit, uniformiteit en continuïteit centraal staan.

Stijn Baan, directeur van Koppert Cress: “Duurzaamheid is voor ons geen project, maar een richting. Deze kas laat zien dat je met een heldere visie, samenwerking en lef stappen kunt zetten die zowel ecologisch als economisch kloppen. Fossielvrij telen vraagt om keuzes die je vandaag maakt, met het oog op morgen.”

Samenwerking als fundament

De ontwikkeling van de kas is het resultaat van intensieve samenwerking tussen Koppert Cress, Division Q en een breed netwerk van techniekleveranciers, bouwpartners, kennisinstellingen en overheden in het Westland.

Bart van Meurs, directeur van Division Q: “Onze rol was om de ambities van Koppert Cress technisch en praktisch realiseerbaar te maken. Niet door losse oplossingen te stapelen, maar door samen met alle partners één geïntegreerd systeem te ontwerpen.”

Eén kas, één geïntegreerd systeem

De kas van circa 1,2 hectare is ontworpen als samenhangend geheel. Een deel van de innovaties bevindt zich nog in ontwikkeling of validatie. Door continu te testen en bij te sturen blijft de kas in lijn met de doelstelling: maximale energiebesparing en minimale emissies. Onderdeel van het concept zijn onder meer:

Low-E glas voor structurele warmtereductie

Drones inzetten voor mechanische gewasbescherming

Airflow-vloersysteem voor verwarming, ontvochtiging en luchtbeweging

Geïsoleerde gevels voor maximale energie-efficiëntie

Laagwaardige warmte, geschikt voor geothermie

Direct Air Capture voor CO₂ uit buitenlucht

Stijn Baan: “De realisatie van deze duurzame kas vol innovaties kan alleen in goede samenwerking. Onze dank gaat uit naar alle partners, klanten en betrokken teams die met hun kennis, inzet en enthousiasme hebben bijgedragen aan dit resultaat. In willekeurige volgorde: Division Q (innovaties), Vyverberg (bouw begeleiding), Kubo Group (kas), AGC (glas), Peter Dekker Installaties (scherm), Baatje Grondverzet (grondwerk), Anexo (voorzieningen), Verkade Beton (betonwerk), Certhon (verwarming, elektrotechniek), PB (watertechniek, belichting), Oreon (belichting), Erfgoed (teeltvloer), Skytree (duurzame co2 voorziening), De Rijke (technische engineering), Bransen Group (horti), Pats (mechanische gewasbescherming) en Quantified (sensor technology). Samen blijven we werken aan innovatieve oplossingen en een duurzame toekomst voor de gastronomie en de voedselketen.”