Airhive en Carbyon, twee pioniers in de ontwikkeling van directe luchtafvangtechnologie (DAC) in Europa, hebben hun krachten gebundeld om een ​​Brits-Nederlandse leider in DAC te vormen. Het bedrijf beschikt over diepgaande technologische en operationele expertise en een versterkte positie voor de inzet van goedkope DAC op de schaal die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

De bedrijven zullen hun teams integreren en grensoverschrijdend opereren onder de naam Airhive. Onderzoek en ontwikkeling in de beginfase zullen zich concentreren in Nederland, op de High Tech Campus Eindhoven, waar het gecombineerde bedrijf de volgende generatie “Cascade”-technologie van Airhive zal ontwikkelen, gericht op verdere kostenbesparingen in DAC.

De bedrijven hebben verschillende, maar complementaire benaderingen ontwikkeld voor DAC met vaste sorbenten: methoden die gebruikmaken van reactieve mineralen om koolstofdioxide af te vangen in een gesloten, gecontroleerd en geavanceerd systeem. De aanpak van Airhive richt zich op fluidisatietechnologie, overgenomen uit andere industrieën zoals de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, terwijl die van Carbyon zich concentreert op een gepatenteerd sorbent met hoge kinetiek dat de afvangcapaciteit verbetert.

Airhive en Carbyon hebben het afgelopen jaar een opmerkelijke groei doorgemaakt, ondanks de marktschommelingen die de noodzaak tot consolidatie binnen het ecosysteem voor koolstofverwijdering hebben onderstreept.

Airhive‍

– Demonstreerde zijn Storm-1-systeem met een capaciteit van 1.000 ton per jaar in Alberta, Canada, en realiseerde een kostendoorbraak van minder dan $ 500 per ton, exclusief transport- en opslagkosten en na aftrek van de levenscyclusemissies.

– Opende een pilotinstallatie in Teesside in het noordoosten van Engeland, waar het tot nu toe zijn onderzoek en ontwikkeling op pilotschaal heeft gevestigd.

– Was mede-ontwikkelaar van UnionDAC, een consortium van Britse DAC-ontwikkelaars en ontwikkelaars van koolstofarme projecten, dat een systeem met een capaciteit van 60.000 ton per jaar in Teesside zal bouwen. Mission Zero en Progressive Energy zijn de andere partners in dit Britse DAC-kampioensteam.

Carbyon

– Introduceerde Carbyon GO, een succesvolle demonstratie van de eerste generatie technologie.

– Heeft aanzienlijke verbeteringen aangebracht in de levensduur en het energieverbruik van zijn vaste sorbent, wat belangrijke factoren zijn voor het verlagen van de DAC-kosten per ton.

– Ontwikkelde modellen (met betrekking tot materiaalkunde, machineconcepten en genivelleerde kosten) voor de implementatie van DAC in de landbouwsector.

Rory Brown, oprichter en CEO van Airhive: “Het doel van DAC is het bereiken van lage kosten op grote operationele schaal. Dat vereist drie dingen: voortdurende technologische innovatie, expertise in het uitvoeren van projecten en een bredere omgeving met beleidsstimulansen en infrastructuur. Door gebruik te maken van Carbyons indrukwekkende R&D-capaciteiten zullen we innovatie versnellen en dat doel sneller bereiken.”

Hans De Neve, oprichter van Carbyon: “De wereld heeft DAC nodig om te werken, en deze combinatie brengt precies samen wat er ontbrak: de uitvoeringskracht en risicogereduceerde technologie van Airhive, gecombineerd met de fundamentele R&D-diepte en expertise van Carbyon. Onder Rory’s leiding zal het gecombineerde bedrijf alles in huis hebben om de grootste uitdagingen in de markt te overwinnen en DAC verder te ontwikkelen. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en kijk uit naar wat de toekomst brengt.”

Volgende stappen

Het uitgebreide Airhive zal zich het komende jaar richten op projecten voor koolstofbenutting en koolstofopslag.

Het bedrijf werkt samen met Coca-Cola Europacific Partners, eveneens een investeerder in Airhive, aan de installatie van een DAC-systeem in een grote Europese bottelarij. De DAC-installatie ter plaatse zal koolstofarme, voedselveilige CO2 produceren voor koolzuurhoudende dranken in een pilotproject op commerciële schaal, dat mogelijk kan worden uitgebreid naar andere faciliteiten. Het bedrijf onderzoekt actief andere mogelijkheden voor koolstofbenutting, nu het bedrijfsmodel voor DAC verschuift van afhankelijkheid van inkomsten uit koolstofkredieten.

Het zal UnionDAC blijven ontwikkelen tot een wereldwijde leider op het gebied van DAC. De systemen van Airhive zullen alle vaste-stof-DAC-capaciteit van de faciliteit leveren. De gecombineerde capaciteit zal naar verwachting 60.000 ton per jaar bedragen in 2032: groter dan elke DAC-installatie die momenteel in bedrijf is.

Het bedrijf onderzoekt ook commerciële en onderzoekspartnerschappen in heel Europa en zelfs in Australië.

Activering van beleidssteun in de EU en het VK

Sterke beleidssteun voor DAC in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ondersteunt de rationale voor een gezamenlijke DAC-leider van het VK en de EU. Naar verwachting zal het beleidsmomentum tot 2030 versnellen. In het afgelopen jaar: