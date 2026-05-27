Met de huidige geopolitieke spanningen, de daarmee stijgende energieprijzen en druk op het net is er één ding duidelijk: we zijn nog te afhankelijk van te weinig energiebronnen. De energietransitie is in volle gang, maar de weg naar een veilige, duurzame en betaalbare toekomst is nog onzeker. Hoe zorgen we ervoor dat technologie duurzaam is, maar ook in de praktijk beschikbaar, betaalbaar en schaalbaar? Wat nou als een auto zich kan aanpassen aan een brandstof die beschikbaar is? Delftse studenten ontwikkelen een voertuig dat kan rijden op meerdere duurzame brandstoffen: brandstof flexibiliteit.

Jarenlang bouwde het team aan extreem efficiënte waterstofauto’s. Dat leverde onder meer een Guinness-record op van 2.488,456 kilometer op één tank waterstof in 2023 en in 2024 de eerste straatlegale waterstofauto gebouwd door studenten. Met de Eco-Runner XVI slaat het team nu bewust een nieuwe weg in: niet de vraag welke ene brandstof “wint” staat centraal, maar hoe mobiliteit flexibel kan omgaan met verschillende duurzame brandstoffen in een wereld die economisch, politiek en infrastructureel voortdurend verandert.

Waarom brandstof flexibiliteit?

Om een nieuw energiesysteem op te schalen en infrastructuur te ontwikkelen is veel tijd en middelen nodig. Hierdoor zien we dat er nu knelpunten ontstaan. Waar de sector vaak zoekt naar één oplossing, zien we dat de realiteit vraagt om flexibiliteit. Elektrificatie groeit snel, maar loopt ook tegen grenzen aan, zoals net congestie, wat leidt tot tekorten aan energie in Utrecht. Tegelijkertijd laten recente ontwikkelingen zien hoe afhankelijk we nog zijn van specifieke energiebronnen, regio’s en geopolitieke ontwikkelingen. Brandstof flexibiliteit zorgt ervoor dat de mobiliteit zich kan aanpassen aan deze onzekere toekomst.

Technologie achter flexibiliteit: de micro gas turbine

De manier waarop ze deze auto flexibel maken is met een microgasturbine. In tegenstelling tot een gewone motor vindt de verbranding continu plaats. Daardoor kan het proces beter worden gecontroleerd, waardoor verschillende brandstoffen gebruikt kunnen worden zonder grote aanpassingen aan de motor.

Met deze reveal wil Eco-Runner Team Delft niet alleen een nieuwe auto tonen, maar ook een ander perspectief op duurzame mobiliteit. Niet zwart-wit denken in één winnende oplossing, maar vooruitgang boeken door meerdere realistische routes tegelijk te ontwikkelen. Daarmee positioneert de Eco-Runner XVI zich als een technisch én maatschappelijk statement: flexibiliteit kan een versneller zijn van de energietransitie. Tegelijk ziet Eco-Runner ook potentie voor opschaling naar sectoren waar verduurzaming extra complex is, zoals zwaar transport, maritieme toepassingen en luchtvaart.

Eind test

Over 2 weken, op 11 juni, reist het team af naar Twente Airport, waar we de motor volledig opbouwen en alle systemen samenbrengen voor het testen van de volledige auto. Daarna volgt een bijzonder moment op het iconische Circuit Zandvoort, waar de auto in actie gezien kan worden en samen teruggeblikt kan worden op hun jaar en mijlpalen. Als afsluiting van het seizoen zullen ze ook aanwezig zijn bij de Summer Trophy die Circuit Zandvoort organiseert in juli.