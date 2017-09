SKOT lanceert duurzame kwaliteitsoverhemden

Het nieuwe Nederlandse mannenmodemerk SKOT introduceert een collectie duurzame overhemden waarbij kwaliteit, hoogwaardig design en duurzaamheid hand in hand gaan. De overhemden zijn gemaakt van natuurlijke materialen en worden duurzaam en eerlijk geproduceerd in een circulair proces.

SKOT richt zich op de bewuste man die er goed uit wil zien tijdens zijn werk of in zijn vrije tijd, maar die ook meer wil weten over de oorsprong van zijn kleding. De overhemden hebben een slanke eigentijdse pasvorm en zijn gemaakt van 100 procent biologisch katoen waarvoor 60 procent minder water gebruikt wordt dan bij conventionele katoen. Bij de productie worden knopen van natuurlijke materialen gebruikt en een lange katoenvezel van hoogwaardige kwaliteit die zorgt voor een zachte stof en een lange levensduur. De productie vindt plaats in fabrieken met hoge arbeidsstandaarden. Ook de verpakkingsmaterialen zijn gerecycled of komen uit duurzame bronnen. Consumenten kunnen het overhemd na gebruik voor een premie inleveren, hiervan worden weer nieuwe grondstoffen gemaakt.

Collectie

Het assortiment omvat een Serious collectie en een Fun collectie, waarbij veel aandacht is besteed aan de kwaliteit en het ontwerp. De Serious collectie is geschikt om te dragen naar het werk met veel aandacht voor details, zoals knopen van duurzaam gekweekte luxe parelmoer. De overhemden van de Fun collectie zijn wat korter en kunnen hierdoor ook los worden gedragen. Ze hebben meer uitgesproken designs en de knopen zijn gemaakt van gerecyclede kokosnoot. De kwaliteitsoverhemden zijn online verkrijgbaar vanaf 79 euro. Deze scherpe prijs is mogelijk omdat SKOT direct met de fabrieken samenwerkt en rechtstreeks aan de consument levert. Voor deze prijs wordt de aarde een stuk minder belast. Per overhemd wordt 2000 liter water bespaard en 200 milliliter aan chemische bestrijdingsmiddelen. SKOT overhemden zijn eenvoudig online te bestellen via de website skotfashion.com. In de komende maanden presenteert SKOT zich ook op diverse evenementen. Zo is de collectie te koop in een pop-up store ter gelegenheid van de Dutch Sustainable Fashion Week aan de Prinsengracht 715 in Amsterdam op 10 oktober aanstaande. Ook is SKOT aanwezig op het Fair Fashion Festival op 22 oktober aanstaande in Utrecht. De organisatoren en dagvoorzitter van het 17de Nationaal Sustainability Congres zullen op 9 november tijdens het congres een duurzaam SKOT overhemd dragen.

Naamkeuze SKOT

SKOT is een Fries woord en betekent schat. Deze naam is gekozen om te benadrukken dat je mooie dingen moet koesteren als een schat. Mooie kleding is geen wegwerpartikel, maar iets om lang van te genieten. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld en hier brengt SKOT verandering in. Oprichter Ruben van Veen (37) heeft jarenlange ervaring als organisatieadviseur en was onder meer CFO van tech-startup The Ocean Cleanup. Met hulp van experts en groene ondernemers besloot hij een nieuwe stap te zetten en werd SKOT geboren. ‘Ik geloof dat we het meest duurzame overhemd op aarde hebben ontwikkeld. En we willen steeds verder verbeteren. Het doel is 100% duurzame mode en onze reis is net begonnen’, aldus Van Veen.

Over SKOT Fashion

Het nieuwe Nederlandse mannenmodemerk SKOT biedt duurzame kwaliteitsoverhemden met een hoogwaardig design. Het bedrijf produceert shirts van 100 procent biologische katoen met een minimale impact op de natuur en positieve impact op de mensen die het maken. Met eerlijke prijzen en transparantie over het productieproces. De missie van SKOT is 100% duurzame mode, de reis is net gestart met het aanbieden van het meest duurzame overhemd op aarde.