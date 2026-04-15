Met de rit van een eTGS Low-Deck van Parijs naar Berlijn gedurende de komende dagen bewijst MAN niet alleen dat internationaal transport met een eTruck in Europa nu probleemloos haalbaar is. Als onderdeel van de Milence Electric Tour ‘Power to Go Further’ onderstreept de fabrikant van bedrijfsvoertuigen bovendien dat dit type aandrijving economisch steeds aantrekkelijker wordt.

De tour verbindt Parijs en Berlijn over een afstand van ongeveer 1.000 kilometer en stopt onderweg bij diverse laadparken van Milence. Met deze tour, die loopt van 15 tot en met 23 april, laat de joint venture voor laadinfrastructuur van de TRATON GROUP, Daimler Truck en Volvo Group zien hoe elektrische internationale logistiek in de huidige praktijk functioneert.

De MAN eTGS Ultra en MAN eTGX Ultra zijn de enige standaard eTrucks op de markt met een bijzonder lage schotelhoogte voor automotive-trailers met een hoog volume, gecombineerd met een korte wielbasis en een maximale accucapaciteit van 534 kilowattuur. Dit betekent dat een actieradius tot 570 kilometer in het internationaal transport mogelijk is zonder tussentijds laden. De MAN eTGS bewijst deze prestaties tijdens veeleisende ritten over lange afstanden. De tour voert langs openbare laadpunten van Milence in vier landen: St. Witz (F), Gent (BE), Maasmechelen (BE), Zwolle (NL), Mogendorf (D), Kassel-Lohfelden (D) en Vockerode (D). Door deelname aan de Milence Electric Tour bewijst MAN niet alleen de betrouwbaarheid van de technologie, maar ook hoe voordelig elektrische logistiek vandaag de dag al functioneert in combinatie met een constant groeiend ecosysteem aan e-mobility-diensten.

“Product, advies, digitale tools, toegang tot laden en financiering worden gebundeld in één aanbod dat klanten helpt om snel en eenvoudig de overstap naar elektrische mobiliteit te maken. De voertuigen en diensten zijn er klaar voor; nu is een versnelde uitbreiding van de openbare laadinfrastructuur in heel Europa noodzakelijk. Milence levert hieraan al een belangrijke bijdrage, maar ook andere infrastructuurproviders en bijbehorende kaderregelingen vanuit de politiek zijn essentieel voor een snelle uitbouw van het laadnetwerk. De transitie naar elektrische mobiliteit in het wegtransport kan alleen slagen door samenwerking,” aldus Friedrich Baumann, lid van de Raad van Bestuur voor Sales & Customer Solutions bij MAN Truck & Bus.

MAN Charge&Go: eenvoudig openbaar laden

Het eenvoudige gebruik van openbare laadinfrastructuur is een belangrijk onderdeel van de holistische eMobility-aanpak van MAN. De ervaren chauffeur van MAN ProfiDrive, die de Milence Electric Tour begeleidt, vertrouwt op de laadpas van MAN Charge&Go. Dit maakt gemakkelijke toegang tot een Europees netwerk van openbare laadinfrastructuur mogelijk. Een ander voordeel van MAN Charge&Go is de eTruck-ready standaard: alle laadstations in het Charge&Go netwerk zijn gecontroleerd op hun geschiktheid voor trucks. Om optimaal gebruik van de laadstations te garanderen – ongeacht of deze van links of rechts benaderd kunnen worden – zijn de MAN eTrucks uitgerust met een laadaansluiting aan zowel de linker- als de rechterzijde.

MAN met 360-graden eMobility-aanpak

Naast de eenvoudige toegang tot laadinfrastructuur ondersteunt MAN klanten met een breed servicepakket bij de start met elektrische mobiliteit. MAN Transport Solutions helpt wagenparken bij de transitie van diesel naar elektrische aandrijvingen door routes, laadstrategieën en operationele kosten te optimaliseren. MAN DigitalServices creëert transparantie over energieverbruik en de voertuigstatus. MAN FinancialServices biedt financieringsmodellen die de economische overstap vergemakkelijken. Tot slot waarborgt MAN ProfiDrive een succesvolle start voor chauffeurs met uitgebreide trainingen over het gebruik van elektrische trucks.

Divers portfolio voor uiteenlopende toepassingen

MAN beschikt al over een uitgebreid gamma aan elektrische trucks voor alle gangbare transporttoepassingen van 12 tot 50 ton. Met de eTGX, eTGS en eTGL biedt MAN oplossingen voor stedelijke distributie, de bouwsector en gemeentelijke toepassingen, naast zware trekkers voor het langeafstandsvervoer. Verschillende as-configuraties, een modulair aantal flexibel te positioneren accupakketten, evenals talrijke branche-specifieke uitrustingsopties, maken een truckontwerp op maat mogelijk.