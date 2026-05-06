Met het onderzoeksproject SPIRIT-E tilt MAN Truck & Bus de elektrificatie van goederentransport naar een nog hoger niveau. Voor het eerst demonstreerde MAN bidirectioneel laden onder realistische omstandigheden bij logistiek bedrijf Spedition Schmid in Obertraubling. Een batterij-elektrische MAN eTGX met 480 kWh aan bruikbare energie fungeerde als demonstratietruck, met de potentie om op te schalen van een transportmiddel naar een flexibel energieopslagsysteem.

Als eerste Europese fabrikant van bedrijfsvoertuigen heeft MAN Truck & Bus de technologie van bidirectioneel laden op een truck functioneel gedemonstreerd. Dit betekent dat de elektrische truck niet alleen stroom verbruikt, maar deze ook kan opslaan en – indien nodig – kan terugleveren aan andere systemen. Dit verbetert niet alleen de efficiëntie van de vloot, maar ondersteunt ook de stabiliteit van het energienetwerk.

“Bidirectioneel laden verandert de rol van de elektrische truck volledig”, verklaart Georg Grüneißl, Head of Product Strategy bij MAN Truck & Bus. “Onze eTrucks worden effectief mobiele power banks die kunnen helpen de energiekosten te verlagen en tegelijkertijd het energiesysteem als geheel te versterken. SPIRIT-E heeft het aanzienlijke potentieel van deze technologie bewezen en hoe elektrische trucks in de toekomst actief kunnen bijdragen aan de energietransitie.”

Drie krachtige toepassingen voor meer rendement

Drie toepassingen staan centraal bij de praktische inzet van bidirectioneel laden. Met Vehicle-to-Site (V2S) en Vehicle-to-Vehicle (V2V) kunnen bedrijven de in de truckbatterij opgeslagen energie direct op hun eigen terrein gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld dienen om pieklasten te vermijden, het eigen verbruik van zonnestroom te verhogen of de infrastructuur van gebouwen te ondersteunen. In de praktijk kan dit leiden tot een besparing van circa 10 tot 20 procent op de elektriciteitskosten. Met een jaarlijks kilometrage van 100.000 kilometer staat dit gelijk aan maar liefst 20.000 gereden kilometers die effectief ‘gratis’ zijn. Bidirectioneel laden kan hiermee een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de Total Cost of Ownership (TCO) van elektrische trucks ten opzichte van dieselvoertuigen.

Potentie voor netstabiliteit: Vehicle-to-Grid

Vehicle-to-Grid (V2G) vergroot dit potentieel nog verder. Hierbij levert de eTruck stroom terug aan het openbare net, bijvoorbeeld tijdens periodes met hoge stroomprijzen of om de netstabiliteit te ondersteunen. Vlootbeheerders kunnen hiermee in de toekomst extra inkomstenstromen genereren. Naar verwachting wordt V2G tegen het einde van dit decennium een steeds aantrekkelijker bedrijfsmodel, naarmate energiemarkten, netdiensten en logistieke processen nauwer met elkaar geïntegreerd raken.

SPIRIT-E samenwerking

MAN demonstreert deze geavanceerde technologie als eerste fabrikant in de bedrijfswagenbranche binnen een onderzoeksproject. Als onderdeel van SPIRIT-E zijn al reële energiestromen geïmplementeerd, waaronder het ‘s nachts voorzien van een gebouw van stroom via eTrucks, of het opladen van elektrische auto’s vanuit de batterij van een truck. De demonstratie gebeurde met een krachtige MAN eTGX, uitgerust met een bruikbare energiecapaciteit van 480 kWh.

SPIRIT-E wordt ondersteund door een breed consortium dat de gehele waardeketen omvat, van voertuigtechnologie en energie-industrie tot systeemintegratie. Partners zijn onder andere de Technische Universiteit München (TUM) als consortiumleider, Fraunhofer IEE, het Research Centre for Energy Economics (FfE), SBRS (Shell), TenneT, Hubject, Consolinno Energy en MAN Truck & Bus. Samen hebben zij oplossingen ontwikkeld die nu worden getest in een praktijk-labomgeving op een logistieke locatie. Met SPIRIT-E toont MAN aan hoe elektrische trucks verder kunnen evolueren dan hun transportfunctie en actief onderdeel kunnen worden van de toekomstige energie-infrastructuur.

Het is belangrijk te vermelden dat bidirectioneel laden niet geschikt is voor alle trucktoepassingen. Situaties waarbij operationele processen geen langere stilstandtijden op een depot toelaten, zijn minder geschikt voor deze technologie.