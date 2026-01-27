MAN Truck & Bus introduceert de nieuwe MAN eTGX 28.540 6×2-4 trekker, een volledig elektrische oplossing voor het segment van de zware trekkers. Met deze uitvoering speelt MAN in op de groeiende behoefte van transporteurs die zware opleggers emissievrij willen inzetten, zonder concessies te doen op het gebied van schoteldruk, wendbaarheid of inzetbaarheid.

De MAN eTGX 28.540 6×2-4 onderscheidt zich door een combinatie die binnen het elektrische zware trucksegment uniek is: een hoge schoteldruk tot 16 ton, een compacte wielbasis van 3,75 meter voor een uitstekende wendbaarheid en snellaadmogelijkheden tot 375 kW, aan beide zijden van het voertuig. Daarnaast is Megawatt Charging (MSC) tot 750 kW mogelijk. Bovendien is de naloopas gestuurd en hefbaar. Daarmee is de eTGX bij uitstek geschikt voor intensieve inzet in onder meer volumineus en zwaar opleggervervoer.

Ook voor langere en zwaardere ritten inzetbaar

De 6×2-configuratie met een 19-tons tandemstel maakt een GVW tot 29.000 kg en een GCW tot 60.000 kg mogelijk. Afhankelijk van de inzet en configuratie bedraagt de actieradius dankzij de zes accupakketten met een netto capaciteit van 480 kWh maximaal 500 kilometer, waardoor de truck ook voor langere en zwaardere ritten inzetbaar is. Dankzij de hoge laadsnelheden kan de batterij tijdens rust- of laadtijden efficiënt worden bijgeladen, wat bijdraagt aan maximale voertuigbeschikbaarheid.

Waar elektrische trekkers tot nu toe vaak beperkingen kenden op het gebied van schoteldruk of draaicirkel, biedt de MAN eTGX 28.540 6×2-4 een volwaardig alternatief voor conventionele dieseltrucks in het zware segment. Daarmee vormt deze uitvoering een belangrijke stap in de elektrificatie van zwaar transport.

AanZET-subsidieregeling ondersteunt elektrificatie truckbranche

De introductie van de MAN eTGX 28.540 6×2-4 valt samen met de start van de AanZET-subsidieregeling voor elektrische trucks, die vandaag van start gaat. Deze regeling is bedoeld om de meerkosten van zero-emissie trucks te verlagen en vormt een belangrijke stimulans voor transporteurs die willen investeren in elektrisch transport. Met name in het zware segment kan AanZET een doorslaggevende rol spelen bij het versnellen van de transitie naar emissievrij transport en het verder verduurzamen van logistieke ketens.