De Reclame Code Commissie (RCC) vindt het “niet te rechtvaardigen” dat Shell zich in reclames profileert als “aanjager – laat staan een van de grootste aanjagers van hernieuwbare energie”. Dat maakt de reclamewaakhond deze week bekend aan de klager. Afgelopen donderdag werd Shell al twee keer op de vingers getikt voor andere misleidende zinsneden in dezelfde reclamecampagne ‘Wij veranderen’. Dit leidde tot Kamervragen aan minister Jetten.

De klacht gaat over de campagne waarin Shell stelt ‘We veranderen, in één van de grootste aanjagers van de energietransitie.’ Uit het oordeel van de RCC: “De zinsnede “We veranderen in..” suggereert dat de nieuwe situatie (hernieuwbare energie) in de plaats komt van de oude situatie (fossiele brandstoffen). Daarvan kan niet worden gesproken zolang Shell haar investeringen in fossiele projecten vrijwel onverminderd voortzet.”

Aanjager van klimaatdestructie

De klacht was ingediend door musicus en wetenschapper Jos Koning. Bij het zien van de beslissing dacht hij: “Gerechtigheid! Een multinational die decennia lang willens en wetens de energietransitie heeft tegengewerkt kan zich geen aanjager noemen. Het enige dat Shell heeft aangejaagd is de destructie van het klimaat. Niet Shell is de aanjager van de transitie, maar de milieubeweging!”

1 reclamecampagne, 3x berispt

Femke Sleegers van Reclame Fossielvrij is blij met de uitspraak. “Dit is ongekend. Eén reclamecampagne van Shell – – ‘Wij Veranderen’ is op maar liefst drie punten misleidend bevonden in drie klachten. Vorige week oordeelde de commissie al dat Shells groene waterstof in werkelijkheid grijs is en dat Shell expres vaag is met cijfers. Nu stelt de commissie klip en klaar: Shell is geen aanjager van de transitie, Shell verandert helemaal niet.”

Kamervragen wettelijk verbod

Afgelopen vrijdag stelden GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren Kamervragen naar aanleiding van de uitspraken van vorige week. Zij vroegen de minister om een verbod op fossiele reclame te onderzoeken. Reclame Fossielvrij strijdt voor zo’n wet, zowel in Nederland als in de EU, met onder andere Greenpeace, WWF en ActionAid. Sleegers: “Het spant erom voor het klimaat. We kunnen het ons niet veroorloven dat de fossiele industrie met reclames twijfel zaait over z’n rol in het verergeren van de klimaatcrisis. Daarom is een wet nodig die fossiele reclames verbiedt. Net als bij tabaksreclames is gebeurd.”

De tot driemaal toe berispte Shell-campagne was eind vorig jaar, in de laatste fase van de kabinetsformatie overal zichtbaar in bushokjes, reclamepanelen en social media. Ook stonden de advertenties paginagroot in alle kranten en werden ze uitgezonden op radio en tv.