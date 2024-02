Schouten Europe en Agrifirm gaan dit jaar de haalbaarheid van een lokale keten van tempeh producten op basis van Nederlandse soja- en veldbonen onderzoeken. Dit maken beide bedrijven bekend tijdens de start van de wereldpeulvruchtenweek (3-10 februari) waarbinnen ook de consumentenactivatie #BEANMEAL plaatsvindt.

Bean Deal

Agrifirm is een toonaangevend bedrijf in de agrarische sector. Het richt zich op het leveren van producten en diensten aan veehouders en telers om de productiviteit en duurzaamheid van landbouwbedrijven te verbeteren. Schouten Europe is een bedrijf dat zich specialiseert in de productie van vleesvervangers en andere plantaardige eiwitproducten. Het familiebedrijf speelt in op de groeiende vraag naar duurzame en plantaardige voedingsmiddelen. De samenwerking met Agrifirm is voortgekomen uit de Bean Deal, onderdeel van de Nationale Eiwitstrategie.

Nieuwe marktconcepten

“Agrifirm zet in op de eiwittransitie. Samen met ketenpartners en telers werken we aan nieuwe marktconcepten waarbij de teelt nagenoeg geen milieu-impact heeft. Dat leidt tot een betere biodiversiteit, waarbij het rendement voor de teler behouden blijft of zelfs verbetert”, vertelt Rens Kuijten, Business Developer Plant-Based Solutions van Agrifirm.

“De afgelopen jaren zijn verschillende ketenprojecten gestart met de voedingsmiddelenindustrie gefocust op de teelt en verwerking van soja- en veldbonen tot ingrediënten voor plantaardige voeding. De samenwerking met Schouten sluit daar naadloos op aan”, aldus Kuijten.

Haalbaarheidsonderzoek

Henk Schouten van Schouten Europe: “Wij als Schouten hebben veel ervaring met het produceren van tempeh. In plaats van soja uit het buitenland gebruiken we liever Nederlandse soja- of veldbonen. We zijn blij dat we hierin samen met Agrifirm kunnen optrekken. In de samenwerking zal de kwaliteit en technische haalbaarheid van de verwerking van Nederlandse soja- en veldbonen worden onderzocht. Daarnaast wordt ook gekeken naar de commerciële haalbaarheid en mogelijke verdienmodellen voor alle partijen in de keten.”

Pilot

Schouten vervolgt: “In 2023 zijn wij, met ondersteuning door Agrifirm, al een pilot gestart met 1 hectare sojateelt bij telers in Woudrichem. Dit jaar worden nog meer telers bij deze samenwerking betrokken. Zij gaan verschillende rassen soja telen.”

Tempeh

De Nederlandse peulvruchten worden dus gebruikt voor de vervaardiging van tempeh. Tempeh is een oeroude eiwitbron welke wordt verkregen door de fermentatie van sojabonen of andersoortige bonen. Tempeh is volledig plantaardig, bevat zo’n 22 gram eiwit per 100 gram en is rijk aan vitamine B, mineralen en vezels. Tempeh is licht verteerbaar en er worden vele gezondheidsvoordelen aan het product toegedicht.

Toekomstvisie

Schouten wil de Nederlandse consument via het horeca- en foodservicekanaal kennis laten maken met tempeh. Daarvoor zal ook samenwerking met restaurants worden opgezocht. “Tempeh is een interessant product voor chefs omdat ze er zelf nog van alles mee kunnen maken en het zelf op smaak kunnen brengen”, vertelt Henk Schouten.

Het toepassen van lokaal geteelde eiwitten in haar producten is in lijn met de toekomstvisie van Schouten. “We zijn blij dat we hier nu samen met Agrifirm concrete stappen in kunnen zetten”, besluit Henk.

Pionier

Schouten startte in 1990 als pionier met de ontwikkeling van vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. Het bedrijf vermarkt inmiddels één van de meest uitgebreide en gevarieerde assortimenten ter wereld en levert haar vlees- en visvervangers, onder private label, in meer dan 50 landen.

Ook ontwikkelt het bedrijf veel producten op basis van klantvraag. Op het gebied van Tempeh is Schouten ook zeer actief in India waar lokaal tempeh wordt geproduceerd om de Indiase bevolking te voorzien van kwalitatief hoogwaardige eiwitproducten.

Foto: Henk Schouten in een veld met Nederlandse sojabonen