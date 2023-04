Dertig Nederlandse leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina doen mee aan een proef om ervaring op te doen met het telen van haver en soja. De gewassen worden gebruikt als grondstof voor de productie van plantaardige voedingsmiddelen. De proef is een initiatief van FrieslandCampina en Agrifirm. Beide coöperaties spelen hiermee in op de behoefte van consumenten aan variatie in het winkelschap. In totaal gaat het om 200 hectare haver en 50 hectare soja.

Melkveehouder Peter Aalberts uit Giethoorn, een van de deelnemers: “Wij hebben vorig jaar meegedaan met een kleinschalige proef met de teelt van haver en hebben ons nu ook weer aangemeld. Het past ook goed in onze bedrijfsvoering.” Zijn echtgenoot Jeanet Brandsma vult aan: “We zien het als een kans in de markt. En het is toch mooi dat naast de zuivel ook de plantaardige producten van eigen leden-melkveebedrijven afkomstig zijn.”

Thomas Gribnau, Marketing Director FrieslandCampina Nederland: “FrieslandCampina heeft al meerdere plantaardige producten met succes op de markt gebracht. De volgende stap is verkennen of de leden-melkveehouders de grondstoffen voor de plantaardige producten lokaal kunnen gaan produceren. Daarom starten we deze proef. Het gaat er vooral om dat we samen leren en ervaring op doen, met als doel een aantrekkelijk verdienmodel voor de boer te realiseren.”

Rens Kuijten, Conceptmanager Eiwitgewassen Agrifirm: “De belangstelling is boven verwachting. De deelnemers krijgen een vooraf vastgestelde prijs en een afnamegarantie voor de door hun geteelde haver en soja. Zaad, teeltbenodigdheden en de begeleiding worden verzorgd door Agrifirm. Voor Agrifirm en aangesloten ketenpartijen is het dan ook een mooie kans om meer ervaring op te doen met het telen, verwerken en vermarkten van plantaardig eiwit voor de voedingsmiddelenindustrie.”

Foto: Leden-melkveehouders Peter Aalberts & Jeanet Brandsma