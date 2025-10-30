Schoonmaken kan gezonder, slimmer én duurzamer. CSU kiest ervoor om BubbleFlush voortaan standaard in te zetten voor toiletreiniging op klantlocaties door heel Nederland. Deze innovatieve technologie werd eerder succesvol getest op diverse locaties. De positieve resultaten vormen nu de basis voor een landelijke uitrol.

Door de BubbleFlush toe te passen, creëert CSU een gezondere werkomgeving voor schoonmaakmedewerkers én draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelen van klanten.

Gezond en duurzaam schoonmaken

BubbleFlush maakt gebruik van geluidsgolven en water om toiletten grondig te reinigen, zonder chemische middelen. Dit levert duidelijke voordelen op:

Gezondere werkomgeving: Minder blootstelling aan agressieve chemie voor schoonmaakmedewerkers;

Bijna geen uitstoot meer: BubbleFlush stoot 98% minder CO₂ uit dan traditionele schoonmaakmethodes.

Bijdrage aan gezamenlijke duurzaamheidsambities

Door BubbleFlush als standaard werkwijze in te zetten, zet CSU een grote stap richting haar doel om in 2040 volledig CO₂-neutraal te werken. Tegelijkertijd biedt deze aanpak klanten de mogelijkheid om hun eigen duurzaamheidsdoelen te realiseren. De implementatie gebeurt altijd in overleg en op locaties waar de randvoorwaarden passen.

“We zijn trots dat BubbleFlush nu onze standaard werkwijze is. Het zorgt voor gezonder werken voor onze schoonmaakmedewerkers en biedt klanten een duurzame oplossing die past bij hun ambities.” – Diane van Dijk, Algemeen Directeur CSU

Samenwerking als sleutel tot succes

Wat begon als een idee voor tandreiniging met geluidsgolven, groeide dankzij ontwikkelaar Dennis Luiten uit tot een revolutionaire oplossing voor toiletreiniging. Na talloze tests en doorontwikkeling ontstond BubbleFlush: de eerste technologie ter wereld die toiletten chemievrij reinigt. In 2021 werd deze innovatie bekroond met de CSU Innovatie Award, waarmee de technologie een vliegende start kreeg binnen de facilitaire branche.

De landelijke inzet van BubbleFlush is mogelijk dankzij intensieve samenwerking met partners die dezelfde duurzame ambitie delen. BubbleFlush ontwikkelde de technologie verder. CSU bracht praktijkervaring en schaalgrootte in. Wecovi, met Marco Vegers als projectleider, ondersteunde met materiaalkennis, distributie en implementatie. Zo wordt duurzame innovatie concreet en toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

“De samenwerking met CSU heeft ons geholpen om BubbleFlush verder te ontwikkelen en op grote schaal toe te passen. Het is geweldig om te zien dat een technologie die schoonmaakt zonder chemie nu een landelijke standaard wordt. Samen maken we echt impact op mens en milieu.” – Dennis Luiten, ontwikkelaar van de BubbleFlush