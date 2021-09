Schoeller Allibert introduceert palletbox uit gerecyclede visnetten

Na ruim 2,5 jaar onderzoek is Schoeller Allibert, Europees marktleider in plastic retourverpakkingen voor logistiek, erin geslaagd een nieuwe, hoogwaardig plastic big box te produceren uit gerecyclede visnetten. Met dit resultaat van upcycling zet de onderneming haar vernieuwde, ambitieuze duurzaamheidsstrategie kracht bij. Onder het motto ‘Making plastic packaging too good to waste’ werkt de onderneming hard aan haar operatie. Aan de hand van innovatie slaagt ze erin de duurzame voordelen van haar verpakkingsproducten verder te vergroten.

De nieuwe box werd ontwikkeld in samenwerking met de organisatie Waste Free Oceans (WFO) en naar deze organisatie vernoemd. De WFO OceanIX-box wordt geproduceerd uit een substantieel aantal gerecyclede visnetten. Schoeller Allibert verwacht op korte termijn nog slechts een minimum aan virgin of nieuwe grondstof nodig te hebben voor deze boxen.

De duurzaamheid van plastic aantonen

Schoeller Allibert maakt plastic retourverpakkingen voor transport, distributie en opslag. Deze gaan vaak tientallen jaren mee en kunnen daarna worden geretourneerd om volledig te worden gerecycleerd. In principe komen de producten evenmin terecht in de zee en veroorzaken geen plastic soep. Daarvoor zijn ze te waardevol en komen ze gewoonlijk retour bij de eigenaren. Die kunnen uiteindelijk gebruik maken van de terugkoop-optie die Schoeller Allibert biedt.

Ambitieuze strategie

De onderneming ziet duurzaamheid als enige weg naar de toekomst en ontwikkelde dit jaar een ambitieuze duurzaamheidsstrategie. Aan de hand daarvan wil de onderneming in 2025 zijn eigen CO2-emissies significant verminderd hebben en in 2050 100% circulair zijn.

Lichtere en slimmere verpakkingen kunnen veel opleveren in de toeleveringsketens waarin ze worden gebruikt. Behalve dat Schoeller Allibert de eigen CO2-voetafdruk verkleint, kan de onderneming zo ook bijdragen aan de verkleining van de voetafdruk van klanten.