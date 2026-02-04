Een baanbrekend kunstgrasproject in Nederland heeft amateurvoetbalclub FC Weesp voorzien van een hoogwaardig speelveld, vervaardigd uit gerecycled plastic. Het pilotproject werd in opdracht van de gemeente Amsterdam, met steun van de EU, uitgevoerd met als doel een duurzaam voetbalveld van professionele kwaliteit te creëren en tegelijkertijd bij te dragen aan de EU-doelstelling voor duurzame ontwikkeling om in 2030 50% van het plastic afval te recyclen. Na een competitieve aanbestedingsprocedure werd Edel Grass BV aangesteld als hoofdaannemer en Van de Wetering Projects als installateur.

Door gebruik te maken van kurkgranulaat als infill, gerecycled zand als stabiliserende infill en gerecyclede componenten van oude velden in de kunstgrasvezels, de backing coating en de shockpads, is het veld het eerste in zijn soort in Nederland en een belangrijke mijlpaal in de circulaire economie.

Gegevens uit onafhankelijke levenscyclusanalyses tonen aan dat het systeem een ​​reductie van 43,4% in CO2-uitstoot per vierkante meter realiseert ten opzichte van een traditioneel 3G-veld.

Cruciaal is dat het veld voldoet aan alle KNVB-prestatienormen voor belangrijke factoren zoals balrol, schokabsorptie en duurzaamheid, wat de veiligheid van de spelers en de kwaliteit van het veld garandeert. Hierdoor is het veld in Sportpark Papelaan nu geschikt voor competitief gebruik in de 5e Klasse D, waar het eerste elftal van FC Weesp momenteel speelt, en voor gebruik door de lokale gemeenschap en trainingen van de 91 teams van de club, die verschillende leeftijdsgroepen en niveaus omvatten.

Stefan Diderich, directeur-generaal/CEO van de EMEA Synthetic Turf Council (ESTC), zei: “Een kunstgrasveld is de ideale oplossing voor een club van de omvang van FC Weesp. Het biedt een duurzaam, hoogwaardig speeloppervlak dat voldoet aan de KNVB-normen zonder de onderhoudskosten van een natuurgrasveld. Dit bewijst dat duurzaamheid, betaalbaarheid en prestaties hand in hand kunnen gaan.

Dit proof-of-conceptproject is slechts één van de vele manieren waarop voetbalclubs en lokale overheden een hoogwaardig speeloppervlak kunnen aanbieden dat bestand is tegen intensief gebruik op de lange termijn, en tegelijkertijd bijdragen aan een meer circulaire economie.”