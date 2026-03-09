In 2025 produceerden energiebedrijven en andere producenten 132 miljard kWh elektriciteit. Niet eerder was dit zoveel. Na een jarenlange daling nam de productie uit fossiele bronnen weer toe. Ook werd meer geproduceerd uit zonne-energie. De uitvoer van elektriciteit bereikte ook een piek. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

De afgelopen tien jaar is de elektriciteitsproductie sterk toegenomen. In 2025 produceerden energiebedrijven en andere producenten, zoals exploitanten van wind- en zonneparken en huishoudens met zonnepanelen, een kwart meer elektriciteit dan in 2015. Deze toename komt vooral doordat er meer vraag is vanuit het buitenland. Hierdoor is meer elektriciteit uitgevoerd en minder ingevoerd. Daarnaast is de Nederlandse vraag naar elektriciteit meer ingevuld door productie in eigen land. Het totale elektriciteitsverbruik in Nederland stijgt nauwelijks.

Steeds meer productie uit zonne-energie

Uit zonne-energie is 17 procent meer elektriciteit geproduceerd dan in 2024. Dit komt vooral doordat 2025 een heel zonnig jaar was. Ook het totale vermogen van zonnepanelen was hoger (4 procent). De hoeveelheid elektriciteit geproduceerd uit zonne-energie is in tien jaar tijd met meer dan twintig keer zo groot geworden.

Uit windenergie op land is minder elektriciteit geproduceerd. Belangrijke oorzaak is minder beschikbare gunstige wind op land. Eind 2025 bedroeg het totale vermogen uit wind 7,0 GW op land, en 4,7 GW op zee. Op zee werd wel meer elektriciteit opgewekt uit wind dan een jaar eerder. Dit komt grotendeels doordat windparken, die in 2024 operationeel werden, in 2025 een volledig jaar meedraaide in de productie.

Ook is meer elektriciteit geproduceerd uit biomassa, dat wordt onder andere bijgestookt in kolencentrales.

De totale productie uit hernieuwbare bronnen was iets hoger (6 procent) dan in 2024. Vergeleken met 2015 is de productie bijna vijf keer zo hoog. In totaal zijn hernieuwbare bronnen goed voor 49 procent van de totale elektriciteitsproductie in 2025. Hernieuwbare bronnen zijn de belangrijkste bron van elektriciteitsproductie, net als in 2024.

Meer elektriciteit geproduceerd uit aardgas en kolen

Uit fossiele bronnen is 14 procent meer elektriciteit geproduceerd dan in 2024. 48 procent van de elektriciteitsproductie kwam uit fossiele bronnen.

Uit aardgas werd 11 procent meer elektriciteit geproduceerd dan een jaar eerder. Door de verbranding van kolen werd 25 procent meer elektriciteit geproduceerd. Over een langere periode is de elektriciteitsproductie uit kolen gedaald: 70 procent minder dan in 2015.

Kwart meer elektriciteit uitgevoerd

Niet eerder werd zoveel elektriciteit uitgevoerd als in 2025. In totaal ging het om 30 miljard kWh, een kwart meer dan in 2024. Vooral de export naar Duitsland en België steeg.

Naar Duitsland werd bijna de helft meer uitgevoerd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een verminderde productie uit wind voor de Duitse kust en een verminderde productie in Zwitserland en Oostenrijk door een lager waterpeil.Naar België werd bijna een kwart meer elektriciteit uitgevoerd. Een belangrijke oorzaak is de verminderde elektriciteitsproductie in Belgische kerncentrales. Er werd 19 procent minder elektriciteit ingevoerd, met name vanuit Duitsland, België en Noorwegen. De invoer is in tien jaar tijd bijna gehalveerd. De belangrijkste reden is dat Nederland zelf meer elektriciteit produceert.