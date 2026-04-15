Coolset, een in Amsterdam gevestigd softwarebedrijf voor ESG- en supply chain compliance, heeft zijn PPWR-compliance module gelanceerd. De module biedt een gestructureerde, end-to-end oplossing waarmee bedrijven kunnen voldoen aan de vereisten van de Packaging and Packaging Waste Regulation, ruim voor de handhavingsdeadlines van kracht worden.

Wat PPWR vraagt van bedrijven die verpakte goederen op de EU-markt brengen

De Packaging and Packaging Waste Regulation treedt in werking in de gehele EU en introduceert concrete verplichtingen voor bedrijven die verpakte goederen op de Europese markt aanbieden. De vereisten omvatten doelstellingen voor gerecycled materiaal, minimalisering van verpakkingen, verplichte labeling en Conformiteitsverklaringen.

Voor veel bedrijven komen deze verplichtingen bovenop een al zware rapportagelast, waaronder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de EU-taxonomie en sectorspecifieke due diligence-vereisten voor de toeleveringsketen zoals de EUDR. Zonder een gestructureerde aanpak lopen teams het risico deadlines te missen, onvolledige documentatie aan te leveren en het bedrijf bloot te stellen aan regulatoire sancties.

Hoe Coolset bedrijven begeleidt van portfolioanalyse tot Conformiteitsverklaring

De PPWR-module van Coolset begeleidt bedrijven door elke fase van het complianceproces. Het begint met het identificeren van welke verpakkingstypes binnen de reikwijdte vallen en loopt door tot dataverzameling, beoordelingen en het genereren van documentatie.

Met Coolset kunnen bedrijven:

Hun volledige verpakkingsportfolio in kaart brengen en bepalen welke items onder de PPWR vallen

Relevante gegevens opvragen bij leveranciers via leveranciersomgevingen en begeleide onboarding

Automatisch hiaten beoordelen ten opzichte van de PPWR-verpakkingsvereisten

Conformiteitsverklaringen en ondersteunende documentatie genereren met volledige traceerbaarheid

Voldoen aan labelingverplichtingen en verpakkingsinformatie actueel en auditklaar houden

Gebouwd voor compliance-, duurzaamheids- en supply chain-teams die samenwerken

Coolset is ontwikkeld voor de cross-functionele realiteit van PPWR-compliance, waarbij duurzaamheids-, juridische, product- en supply chain-teams synchroon moeten werken. Het platform vertaalt regelgevende vereisten naar heldere, uitvoerbare stappen, zodat teams minder tijd kwijt zijn aan het interpreteren van de regelgeving en meer tijd hebben om ernaar te handelen.

Met Coolset profiteren bedrijven van:

Gestructureerde, regelgevingsbewuste workflows: elke stap is gekoppeld aan de specifieke vereisten van de PPWR, zodat teams altijd weten wat op hen van toepassing is en wat de volgende stap is.

Gecentraliseerde documentatie en audittrail: alle verpakkingsdata, beoordelingen en verklaringen staan op één plek met volledige versiebeheer en traceerbaarheid.

Integratie met bestaande rapportageverplichtingen: Coolset verbindt PPWR-compliance met bredere ESG- en supply chain-verplichtingen, waardoor dubbel werk over verschillende kaders wordt verminderd.

“Verpakkingscompliance wordt een echte operationele uitdaging voor onze klanten. PPWR introduceert concrete, handhaafbare vereisten, niet alleen rapportagedoelstellingen, en bedrijven moeten ruim voor de deadlines klaar zijn. Met onze PPWR-module begeleiden we teams door precies wat van toepassing is op hun verpakkingen, waar de hiaten zitten en welke stappen ze moeten nemen om compliant te worden,” Konstantinos Kouzelis, CEO van Coolset.