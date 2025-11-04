Schneider Electric, wereldwijd leider in de digitale transformatie van energiemanagement en automatisering, laat weten dat het Decarbonization Champion Program (DCP) officieel is erkend tijdens SB COP, de Sustainable Business COP. Dit wereldwijde initiatief van de private sector speelt een cruciale rol in de totstandkoming van de klimaatagenda richting COP30 in Belém, Brazilië.

Bedrijven zetten de toon

SB COP is een toonaangevend platform waar bedrijven samenwerken om de internationale beleidsvorming rond klimaatvraagstukken te beïnvloeden. Het initiatief, geleid door de Braziliaanse Confederatie van de Industrie (CNI), brengt organisaties van over de hele wereld samen om concrete en schaalbare oplossingen te presenteren voor de wereldwijde klimaatuitdagingen.

Omdat de private sector verantwoordelijk is voor circa 85% van de wereldwijde uitstoot, is SB COP een belangrijk podium om te laten zien hoe bedrijven het voortouw kunnen nemen in de transitie naar duurzaamheid. Meer informatie: sbcop30.com

Decarbonization Champion Program: een wereldprimeur

Het Decarbonization Champion Program bouwt voort op Schneider Electric’s Zero Carbon Project, dat zich richt op het verminderen van upstream-emissies (Scope 1 en 2) bij leveranciers. DCP is het eerste wereldwijd gestructureerde programma dat distributeurs en partners ondersteunt bij het verminderen van CO₂-uitstoot in de verdere schakels van de waardeketen.

Via dit programma biedt Schneider Electric zijn partners tools, trainingen en deskundige begeleiding om:

hun CO₂-voetafdruk te meten en te verkleinen

risico’s op niet-naleving van regelgeving te beperken

hun concurrentiepositie en klantvertrouwen te versterken

Een erkenning met betekenis

De erkenning van DCP tijdens SB COP onderstreept dat dit initiatief méér is dan een intern programma. Het is uitgegroeid tot een internationale benchmark voor hoe bedrijven op een tastbare manier klimaatimpact kunnen realiseren. Deze erkenning bevestigt niet alleen de effectiviteit van het programma, maar versterkt ook Schneider Electric’s positie als voortrekker in de wereldwijde transitie naar een koolstofarme economie. Meer informatie: youtube.com.

Ook beschikbaar in Nederland

Na succesvolle implementaties wereldwijd rolt Schneider Electric het Decarbonization Champion Program nu ook uit in Nederland. Dit biedt Nederlandse partners van Schneider Electric de kans om als eersten te profiteren van deze innovatieve aanpak en zich te positioneren als koplopers in duurzame transformatie.

Partners die zich aanmelden voor deelname aan het programma hebben direct een voorsprong. Vroege inschrijving betekent: