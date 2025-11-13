Schneider Electric, een wereldwijde leider op het gebied van energietechnologie, laat weten deel te nemen aan de 30e klimaatconferentie van de VN (COP30) in Belém in Brazilië. Het bedrijf is aanwezig om bedrijven, overheden en het maatschappelijke middenveld te mobiliseren rondom een praktische agenda voor energie- en industriële transformatie. Het doel is om de lokale economische veerkracht te versterken en een rechtvaardige en inclusieve transitie te bevorderen.

“Tien jaar na het Parijs Akkoord vormt COP30 een kantelpunt voor de wereldwijde klimaatagenda”, aldus Esther Finidori, Chief Sustainability Officer van Schneider Electric. “We hebben nu de middelen, de ambitie en de wereldwijde plicht om van beloften over te stappen op vooruitgang. Wanneer elektrificatie en digitale intelligentie samenkomen, en wanneer innovatie en inclusie samenkomen, maken we een snellere, eerlijkere en duurzamere transitie mogelijk. De huidige leiderspositie van Brazilië biedt een unieke kans voor bedrijven, overheden en de maatschappij om hun krachten te bundelen. Het klimaatprobleem is een wereldwijde uitdaging en de oplossing moeten we gezamenlijk vinden.”

Decarbonisatie van de Braziliaanse industrie

Een nieuw rapport van het Sustainability Research Institute van Schneider Electric en het Braziliaanse ministerie van Ontwikkeling, Industrie, Handel en Diensten (MDIC), benadrukt de sterke positie van Brazilië om wereldwijd het voortouw te nemen in de industriële transformatie en om een aanzienlijke vermindering van de uitstoot te realiseren. Het onderzoek belicht de strategische voordelen van Brazilië, waaronder een schone en gediversifieerde energiemix, een sterk potentieel voor groene waterstof, rijke natuurlijke hulpbronnen en een cruciale rol in het behoud van ecosystemen. Daarnaast biedt het waardevolle inzichten voor het vormgeven van overheidsbeleid en het ondersteunen van institutionele besluitvorming gericht op duurzame groei.

De studie presenteert scenario’s voor vraaggestuurde decarbonisatie en zal tijdens COP30 worden vervolgd met beleidsaanbevelingen voor industrie, elektrificatie en energie-efficiëntie. Zo positioneert het initiatief Brazilië als voorbeeldland voor koolstofarme ontwikkeling.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendig personeelsbestand

Een nieuwe analyse van Schneider Electric en adviesbureau Systemiq voorspelt dat er tegen 2030 tot 760.000 nieuwe banen zullen ontstaan in de bio-energiesector. Dit positioneert Brazilië als wereldleider op het gebied van hernieuwbare brandstoffen.

Het rapport “Shaping Brazil’s Workforce for a De-fossilized Economy” benadrukt dat er 450.000 nieuwe professionals moeten worden opgeleid en bijgeschoold op het gebied van automatisering, elektrificatie en CO₂-traceerbaarheid. Het stelt een actieplan in drie fasen voor dat technische opleidingen, data-integratie tussen bedrijven en overheid en structurele hervormingen in het onderwijs combineert.

“Vooruitgang en duurzaamheid sluiten elkaar niet uit – ze versterken elkaar,” zegt Rafael Segrera, president van Schneider Electric Zuid-Amerika en voorzitter van de werkgroep Green Jobs and Skills van het Sustainable Business COP30 (SB COP)-initiatief. “Bij Schneider Electric geloven we dat de combinatie van elektrificatie en digitalisering de sleutel is om ambitie om te zetten in tastbare resultaten en zo de decarbonisatie en ontwikkeling te versnellen. Onze hoop is dat COP30 verder gaat dan onderhandelingen en zich ontwikkelt tot een strategisch platform dat laat zien hoe de private sector beloften kan vertalen in tastbare resultaten.”