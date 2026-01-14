Er vliegen steeds meer privéjets van en naar het Zwitserse Davos rondom het World Economic Forum. Terwijl het aantal bezoekers aan het evenement de afgelopen jaren stabiel is gebleven. Dat blijkt na een analyse van alle vluchtgegevens van de afgelopen drie edities in opdracht van Greenpeace. Volgende week start in het Zwitserse bergresort het jaarlijkse World Economic Forum (WEF), waar de top van het bedrijfsleven, politiek en wetenschap samenkomt om wereldwijde economische en maatschappelijke uitdagingen te bespreken.
In het onderzoek Davos in the Sky is gekeken welke vliegverkeer van privéjets op vliegvelden rondom Davos gelinkt kan worden aan het evenement. Voor, tijdens en na het WEF is een scherpe stijging te zien in het aantal vluchten met privéjets. Wouter Lemm, luchtvaartexpert bij Greenpeace Nederland: ‘Het is pure hypocrisie dat de machtigste en allerrijkste elite met elkaar in discussie gaan over wereldwijde problemen en uitdagingen, terwijl ze de wereld naar de knoppen helpen met de enorme uitstoot van hun privéjets. Het is tijd voor actie. Overheden moeten maatregelen nemen om vervuilende luxevluchten aan banden te leggen. Het is tijd om de superrijken te laten betalen voor de klimaatschade die zij veroorzaken.”
Key findings van het rapport Davos in the Sky:
- In de week van het World Economic Forum in ‘25 zijn 709 extra vluchten van privéjets geteld op vliegvelden rondom Davos. Dat staat voor bijna 1 privéjet per 4 WEF-deelnemers.
- Een toename van 10% ten opzichte van ‘24 toen er 628 vluchten werden geregistreerd. En een verdriedubbeling ten opzichte van de 227 vluchten in ‘23. De stijging komt niet doordat er meer mensen naar het WEF gaan, maar door herhaalde starts en landingen van privéjets. In ‘24 en ‘25 vlogen veel privéjets meerdere keren in die week af en aan. Waardoor het gebied een hub werd voor privéjets van WEF-deelnemers.
- Een privéjet van Davos naar Saudi-Arabië kan 42 ton CO2 uitstoten, dat is grofweg hetzelfde als de uitstoot van 7 Europeanen in een heel jaar.
- Greenpeace CEE heeft berekend dat ongeveer 70% van de vliegroutes van de privéjets ook binnen 24 uur met de (nacht)trein konden worden afgelegd.
- Greenpeace steunt de UN Tax Convention (UNFCITC) onderhandelingen voor nieuwe wereldwijde belastingregels voor extreme rijkdom. Landen worden aangespoord om onder andere belasting te heffen op business class-tickets of dit soort luxevluchten met een privéjet.