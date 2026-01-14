Er vliegen steeds meer privéjets van en naar het Zwitserse Davos rondom het World Economic Forum. Terwijl het aantal bezoekers aan het evenement de afgelopen jaren stabiel is gebleven. Dat blijkt na een analyse van alle vluchtgegevens van de afgelopen drie edities in opdracht van Greenpeace. Volgende week start in het Zwitserse bergresort het jaarlijkse World Economic Forum (WEF), waar de top van het bedrijfsleven, politiek en wetenschap samenkomt om wereldwijde economische en maatschappelijke uitdagingen te bespreken.

In het onderzoek Davos in the Sky is gekeken welke vliegverkeer van privéjets op vliegvelden rondom Davos gelinkt kan worden aan het evenement. Voor, tijdens en na het WEF is een scherpe stijging te zien in het aantal vluchten met privéjets. Wouter Lemm, luchtvaartexpert bij Greenpeace Nederland: ‘Het is pure hypocrisie dat de machtigste en allerrijkste elite met elkaar in discussie gaan over wereldwijde problemen en uitdagingen, terwijl ze de wereld naar de knoppen helpen met de enorme uitstoot van hun privéjets. Het is tijd voor actie. Overheden moeten maatregelen nemen om vervuilende luxevluchten aan banden te leggen. Het is tijd om de superrijken te laten betalen voor de klimaatschade die zij veroorzaken.”

Key findings van het rapport Davos in the Sky: