Schneider Electric publiceert belangrijk rapport over klimaatverandering als onderdeel van COP26-betrokkenheid

Schneider Electric, de leider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, ondersteunt de wereldwijde inspanningen op het gebied van klimaatverandering actief tijdens de aankomende COP26-bijeenkomst. Ter gelegenheid van COP26 brengt het Schneider Electric Sustainability Research Institute een belangrijk nieuw rapport uit over hoe we tegen 2050 netto nul kunnen bereiken en de opwarming van de aarde kunnen beperken tot uiterlijk 1,5°C. Het rapport, genaamd “Back to 2050”, is uitgevoerd in samenwerking met energie-informatiebedrijf Enerdata. Het beoordeelt de langetermijngevolgen voor het energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot van veranderende maatschappelijke verwachtingen. Verdere invloeden zijn opkomende technologieën, zoals autonoom rijden, gedecentraliseerde schone energieopwekking, slimme oplaadstations voor elektrische voertuigen in gebouwen en het gebruik van meer digitale hulpmiddelen bij de aanleg van infrastructuur, om er maar een paar te noemen.

“De belangrijkste bevinding is dat de veranderende consumptiepatronen, die voortkomen uit de honger naar nieuwe technologieën, zullen helpen in de weg naar een minder koolstofintensieve economie. Met andere woorden, de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C is wellicht haalbaarder dan we denken, want naarmate de economie moderniseert en meer voordelen oplevert voor de mensen, wordt ze ook koolstofarmer”, zegt Vincent Petit, hoofd van het Schneider Electric Sustainability Research Institute en SVP van Global Strategy Prospective and External Affairs bij Schneider Electric. “We moeten deze trend echter versnellen door niet alleen te richten op infrastructuur maar ook meer op de consument.”

Schneider Electric, dat eerder dit jaar door media- en onderzoeksbureau Corporate Knights werd uitgeroepen tot ’s werelds meest duurzame onderneming, helpt klanten hun koolstofvoetafdruk te verkleinen via producten en softwaretools die het energiebeheer en industriële processen optimaliseren.

“We zijn blij met de toezeggingen die al zijn gedaan door tal van regeringen over de hele wereld, en hopen dat COP26 voor meer concrete acties zal zorgen ter ondersteuning van een versnelde overgang naar netto nul”, zegt Olivier Blum, Chief Strategy and Sustainability Officer bij Schneider Electric. “De private sector speelt een belangrijke rol in deze race naar een groenere en eerlijkere economie. Daarom blijven we de leiding nemen, als uitvoerder en als ondersteuner, om het doel te bereiken; de wereldwijde temperatuur niet meer dan 1,5ºC te laten stijgen zoals opgenomen in het Akkoord van Parijs.”

In Glasgow ontmoeten klanten en zakenpartners Schneider-experts die hen meer inzicht geven in bestaande tools om infrastructuur, gebouwen, datacenters, industrieën en steden koolstofvrij te maken. Ook nemen de experts deel aan panels en discussies met artiesten, campagnevoerders, klimaatwetenschappers, beleidsmakers, influencers, ondernemers en innovators zoals Bertrand Piccard, oprichter en voorzitter van de Solar Impulse Foundation, die wordt gesteund door de Schneider Electric Foundation.

De Schneider Electric Foundation, onder toezicht van Fondation de France, werkt ook samen met Art of Change 21 om de belangrijke rol die kunstenaars spelen in de ecologische transitie onder de aandacht te brengen. Dit wordt gedaan door jongeren te mobiliseren en een dialoog tot stand te brengen tussen kunst, technologie, innovatie en klimaat.