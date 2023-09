Het aanpassen van gebouwen met behulp van een digital-first benadering is de beste weg naar decarbonisatie volgens nieuw onderzoek van Schneider Electric, de leider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering. Gebouwen vertegenwoordigen naar schatting 37% van de wereldwijde koolstofuitstoot. Aangezien ongeveer de helft van de huidige gebouwen waarschijnlijk nog steeds in gebruik is in 2050, moet de sector dringend de operationele CO2-uitstoot verminderen door gebouwen energie-efficiënter te maken.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat het inzetten van de digitale gebouw- en energiebeheeroplossingen van Schneider Electric in bestaande kantoorgebouwen de operationele CO2-uitstoot met 42% kan verminderen met een terugverdientijd van minder dan drie jaar. Als daarnaast verwarmingstechnologieën die werken op fossiele brandstoffen worden vervangen door elektrisch aangedreven alternatieven en er een microgrid met lokale hernieuwbare energiebronnen wordt geïnstalleerd, stoten deze volledige elektrische en digitale gebouwen nog eens 28% minder uit. Dit leidt tot een totale verlaging van uitstoot tot wel 70%.

Mike Kazmierczak, Vice President van het Digital Energy Decarbonization Office, het team dat leiding geft aan wetenschappelijk onderzoek en productinnovatie om de energietransitie te versnellen binnen de divisie Digital Energy van Schneider Electric, legt uit: “Het aanpakken van operationele emissies is de belangrijkste manier om bestaande gebouwen op grote schaal koolstofvrij te maken en de netto-nuldoelstellingen tegen 2050 te halen. Dit onderzoek toont aan dat een vermindering van de koolstofuitstoot tot 70% haalbaar is als we ons bestaande gebouwenbestand omvormen tot energie-efficiënte, volledig geëlektrificeerde en gedigitaliseerde gebouwen.”

Het onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met het wereldwijde ontwerpbureau WSP, is gebaseerd op het modelleren van de energieprestaties en koolstofemissies van een groot kantoorgebouw dat begin jaren 2000 is gebouwd in verschillende klimaatzones in de VS [iv]. Deze digitale benadering van gebouwrenovaties is echter toepasbaar op alle soorten gebouwen en klimaten. Daarmee kunnen we zeggen dat dit de meest effectieve strategie is om gebouwen koolstofarm te maken, omdat het snelle resultaten oplevert met een lagere ‘upfront carbon’.

Renovatie met behulp van digitale technologieën is niet alleen minder storend voor de dagelijkse gang van zaken, maar ook effectiever vanuit een

Bovendien schat recent onderzoek van het Boston University Institute for Global Sustainability en het Schneider Electric Sustainability Research Institute dat er een aanzienlijk potentieel is om nieuwe banen te creëren door de overgang naar koolstofarme gebouwen.

Schneider Electric wordt algemeen erkend als een impactbedrijf en een leider in decarbonisatie. Zijn verbonden producten, software en duurzaamheidsdiensten helpen de operationele efficiëntie te verhogen, energieverspilling te elimineren en bieden strategieën voor koolstofverbinding in gebouwen, fabrieken, datacenters, infrastructuur en woningen. Schneider Electric’s onderzoek en decarbonisatie scenario’s bieden directe, praktische oplossingen om organisaties te helpen navigeren door de complexiteit van de energietransitie.