Schneider Electric, leider in digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een eerste circulaire initiatief voor het assortiment APC Smart-UPS noodstroomvoorzieningen.

In 2024 startte Schneider Electric samen met distributeur Ingram Micro een innovatief programma in Frankrijk, gericht op het verminderen, hergebruiken en recyclen van materiaal. Het doel van dit initiatief was om de duurzaamheid en het circulaire karakter van zijn geïndustrialiseerde enkelfasige UPS-oplossingen te vergroten, terwijl er tegelijkertijd werd ingespeeld op de toenemende klantbehoefte aan duurzame en verantwoorde systemen.

De nieuwe oplossingen stellen de Franse partners van Schneider Electric in staat om in te spelen op de concurrerende en snelgroeiende markt voor circulaire IT-apparatuur. Tegelijkertijd ondersteunt het klanten bij het reduceren van de CO₂-uitstoot van hun kritieke systemen, zonder concessies te doen aan de operationele prestaties, veerkracht of energie-efficiëntie van de UPS. Een volgende stap is het uitbreiden van de circulaire projecten in andere Europese landen, waaronder Nederland. Daarnaast vindt uitbreiding plaats in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Spanje, België en Duitsland.

De nieuwe oplossingen omvatten ook inname-diensten, uitgevoerd via het partner-ecosysteem van Schneider Electric in Frankrijk. Deze diensten worden gecombineerd met vervanging, recycling en grondige testprocessen in het lokale reparatiecentrum van Schneider Electric. Dit creëert een volledig circulair aanbod voor de markt voor channelpartners en eindgebruikers. Hierdoor kunnen klanten profiteren van circulaire, duurzame stroombeveiligingsproducten met dezelfde hoge kwaliteit en garanties als de standaard UPS-systemen van Schneider Electric, terwijl ze tegelijkertijd hun CO₂-uitstoot verminderen.

“Bij de ontwikkeling van ons circulaire UPS-aanbod was ons belangrijkste doel om ervoor te zorgen dat er geen concessies werden gedaan op het gebied van efficiëntie, veerkracht en duurzaamheid van onze industriële processen,” zegt Geoffrey Richard, Circular Economy Director bij Schneider Electric in Frankrijk. “Daarnaast wilden we duurzame oplossingen bieden die dezelfde hoge kwaliteit en betrouwbaarheid garanderen waar onze klanten op vertrouwen. Met deze nieuwe UPS-modellen kunnen onze partners niet alleen voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame oplossingen, maar ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan een beter milieu. Bovendien genieten hun klanten van dezelfde garantie als bij de standaard Schneider Electric Smart-UPS-modellen.

“Als een van de grootste distributeurs in Europa, is het bij Ingram Micro onze missie om onze partners en hun klanten te helpen efficiënter te werken, sneller te groeien en zich bewuster te worden van de impact van hun acties op mensen en de planeet,” zegt Sandrine Vigor, Sustainability Manager bij Ingram Micro, Frankrijk. “We zijn dan ook heel blij om samen met Schneider Electric te werken aan dit duurzame initiatief in de sector. Dit project sluit perfect aan bij de waarden van ons Ingram Micro ESG-programma en ondersteunt onze ambitie om bedrijven wereldwijd duurzamer te maken.”

De markt voor second life IT

Uit onderzoek dat Canalys in 2024 publiceerde, blijkt dat 50% van de partners dit jaar omzet verwacht te draaien vanuit duurzaamheidsoplossingen. Ook blijkt dat 92% van de klanten advies zoekt bij partners over duurzame inkoopprocessen, waaronder circulaire IT-systemen.

Het nieuwe circulaire UPS-aanbod van Schneider Electric biedt partners de kans om te profiteren van de groeiende vraag naar duurzame producten en stelt hen in staat om een betrouwbare rol te vervullen bij terugname-, recycling- en vervangingsdiensten. Daarnaast voldoet de UPS aan lokale milieuvoorschriften en regelgeving, waaronder de Europese richtlijn voor energie-efficiëntie (EED), de het Parijs-akkoord en de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Volgens het Circularity Gap rapport uit 2023 kan de overstap naar een wereldwijde circulaire economie ervoor zorgen dat we met slechts 70% van de materialen die we nu gebruiken aan de menselijke behoeften voldoen. Dit helpt om onze impact op de aarde binnen duurzame grenzen te houden. Onderzoek van Schneider Electric toont aan dat circulaire producten de CO₂-uitstoot met gemiddeld 35% kunnen terugbrengen, in vergelijking met nieuw geproduceerde producten. Deze transitie vereist echter grote veranderingen in de supply chain, zoals het terughalen van producten en apparatuur voor hergebruik, reparatie of het herwinnen van onderdelen voor andere reparaties. Het initiatief van Schneider Electric in samenwerking met Ingram Micro sluit hierop aan.

Circulaire UPS-oplossingen kunnen de CO₂-uitstoot tijdens het productieproces, inclusief Scope 3-emissies, aanzienlijk verlagen in vergelijking met standaardsystemen.