Schneider Electric, leider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, heeft de eerste plaats weten te bemachtigen op de lijst “World’s Most Sustainable Companies for 2024” van Time Magazine en Statista. Deze erkenning weerspiegelt de ambitieuze doelen van Schneider Electric om zijn eigen emissies te verminderen, maar ook de toewijding van het bedrijf om klanten te helpen energiezuiniger te worden en hun emissies te verminderen.

Time en Statista gebruikten een transparante methodologie met meerdere fases om de meest duurzame bedrijven ter wereld voor 2024 te identificeren. Het proces begon met een selectie van meer dan 5.000 van ’s werelds grootste en invloedrijkste bedrijven. Na een strenge beoordeling in vier fasen sloot de uiteindelijke rangschikking niet-duurzame industrieën uit en hield rekening met factoren zoals externe duurzaamheidsbeoordelingen en -doelstellingen, rapportagepraktijken van bedrijven en milieu- en sociale prestatie-indicatoren. Deze uitgebreide aanpak leverde een rangschikking op van 500 bedrijven uit meer dan 30 landen.

553 miljoen ton CO2 bespaard

Zowel Time als Statista benadrukten de technologische expertise van Schneider Electric en het Schneider Sustainability Impact (SSI)-programma. Dit transformatieve programma stuurt en meet de voortgang van het bedrijf richting wereldwijde duurzaamheidsdoelen 2021-2025 en draagt ​​bij aan zes langetermijndoelen die alle dimensies van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) omvatten. Onder deze vooruitgang hielp het bedrijf klanten hun CO2-uitstoot te verminderen, met 553 miljoen ton CO2 bespaard sinds 2018. Het bedrijf heeft ook aanzienlijke vooruitgang geboekt in het transformeren van zijn eigen toeleveringsketen. De CO2-uitstoot van de top 1.000 leveranciers van Schneider Electric daalde met 27% sinds het begin van het programma — en 21% van de meest strategische toeleveringsketenpartners van het bedrijf voldeed aan de normen van Schneider Electric voor fatsoenlijk werk.

“We zijn ongelooflijk vereerd om erkend te worden als ’s werelds meest duurzame bedrijf,” zei Peter Herweck, CEO van Schneider Electric. “Deze prestatie is een bewijs van onze vastberaden toewijding aan duurzaamheid, die verankerd is in alles wat we doen. We houden rekening met het milieu, de maatschappij en goed bestuur in onze beslissingen en dagelijkse activiteiten. Daarom zetten we ons in om nog meer vooruitgang te boeken op het gebied van onze duurzaamheidsdoelen en ervoor te zorgen dat iedereen bijdraagt ​​aan het creëren van een positieve en blijvende impact.”

Schneider Electric werd onlangs ook voor het 13e jaar op rij opgenomen in de Dow Jones Sustainability World Index. Daar werd het bedrijf gerangschikt als #1 in zijn sector en heeft het een plek weten te bemachtigen in de Europe index. Deze prestatie weerspiegelt de sterke prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG), met duurzaamheid als kern van zijn strategie.