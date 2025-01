Schneider Electric, marktleider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, is door Corporate Knights uitgeroepen tot meest duurzame bedrijf ter wereld in 2025. Het is het enige bedrijf dat erin is geslaagd om voor de tweede keer bovenaan de Global 100 te eindigen. Schneider Electric stond eerder bovenaan deze jaarlijkse lijst van de meest duurzame beursgenoteerde bedrijven, die in 2021 een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar realiseerden. Deze bijzondere prestatie laat zien hoe toegewijd Schneider is om met een brede en effectieve aanpak voorop te lopen op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur (ESG). Van de Nederlandse ondernemingen is alleen Signify opgenomen in de lijst, op een respectabele 15e plaats.

“Bij Schneider Electric staat duurzaamheid al jarenlang centraal in alles wat we doen. Voor een IMPACT-bedrijf is het meer dan een zakelijk doel; het is de drijvende kracht achter onze beslissingen en een bron van inspiratie voor onze medewerkers,” aldus Olivier Blum, CEO van Schneider Electric. “Dat we voor door Corporate Knights voor de tweede keer worden erkend als ’s Werelds Meest Duurzame Bedrijf, naast andere belangrijke ESG-erkenningen, bewijst de waardevolle en blijvende positieve impact die we hebben.”

Dit jaar laat de nummer één positie van Schneider Electric zien hoe het bedrijf leiderschap toont op het gebied van duurzame ontwikkeling. Dit komt tot uiting in de genderdiversiteit binnen het management en de raad van bestuur, en ook in de innovatieve oplossingen die bijdragen aan energie-efficiëntie, elektrificatie en decarbonisatie. Schneider behaalde ook hoge scores voor zijn inspanningen om het energieverbruik en de CO2-uitstoot los te koppelen van de groei van het bedrijf, evenals voor de sterke investeringen in duurzaam onderzoek en ontwikkeling. Corporate Knights benadrukte ook de koppeling tussen prestatiegerichte beloningen voor bestuurders en Schneider Electric’s resultaten op het gebied van duurzaamheid en ESG-ranglijsten.

“Het is bijzonder dat Schneider Electric twee keer de eerste plaats heeft behaald in de Global 100-index,” zegt Toby Heaps, CEO van Corporate Knights. “Dit succes komt door de brede impact van Schneider, die verder reikt dan alleen hun eigen duurzaamheidsinspanningen. Schneider biedt technologie die energie-efficiëntie verbetert, helpt met decarbonisatie en andere bedrijven ondersteunt in hun overgang naar duurzame oplossingen.

De jaarlijkse Global 100-index wordt samengesteld door het Canadese mediabedrijf en onderzoeksbureau Corporate Knights. De index is gebaseerd op openbare kwantitatieve gegevens over middelen, medewerkers, leveranciers, duurzame inkomsten en investeringen. De Global 100-methodologie gebruikt vaste en variabele prestatie-indicatoren om bedrijven binnen hun sector te rangschikken. Schneider Electric is al 14 jaar onafgebroken opgenomen in de Global 100, waarvan 7 keer in de top 10 — een record binnen de groep van fabrikanten van elektrische apparatuur.

De toekenning van deze titel in zowel 2021 als 2025 valt samen met het begin en het einde van de vijfjarige periode van het Schneider Sustainability Impact-programma. Dit programma houdt de voortgang van het bedrijf bij op verschillende ambitieuze ESG-doelstellingen die tegen eind 2025 moeten worden bereikt. Het zorgt ervoor dat Schneider een scherpe focus houdt op het verwezenlijken van zowel wereldwijde als lokale ambities. Schneider’s leiderschap op het gebied van duurzaamheid wordt daarnaast verder onderstreept door de nieuwste hoge scores van toonaangevende ESG-beoordelingsinstanties.

