Schneider Electric, leider in de digitale transformatie van energiemanagement en automatisering, heeft de winnaars van de Nederlandse Sustainability Impact Awards bekend gemaakt. Deze prijs erkent bedrijven, partners en leveranciers die uitblinken in duurzaamheid door innovatieve technologieën te implementeren en samen te werken aan slimme oplossingen voor de energietransitie. Winnaar van de Nederlandse voorronde dit jaar is Albert Heijn.

Albert Heijn wordt geprezen voor zijn vooruitstrevende initiatieven, zoals de elektrificatie van de gehele operatie en participatie in het Eneco Ecowende-offshorewindproject. Dankzij deze samenwerking voorziet Albert Heijn voor de helft van zijn energiebehoefte via duurzame windenergie. Het draagt bovendien bij aan biodiversiteitsbehoud en zet daarmee een nieuwe standaard voor duurzame praktijken in de detailhandel. Bovendien stelt het de supermarkt als eerste Europese retailer in staat duurzaam opgewekte energie beschikbaar te maken voor strategische partners. Een belangrijke stap om de doelstelling van 45% CO2e reductie in de keten (scope 3 emissies) te realiseren.

“We zijn vereerd om deze prijs te ontvangen. ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen’, is niet alleen de missie van Albert Heijn, het is ons kompas waarmee we een betekenisvolle bijdrage willen leveren aan een gezonde, sociale en duurzamere samenleving,” aldus Rob Heesen, director business development & partnerships bij Albert Heijn. Heesen vervolgt: “Deze prijs is een fantastische erkenning voor het harde werk van al onze collega’s, partners en leveranciers om duurzaamheid te integreren in alles wat we doen. Elektrificatie en de inzet van hernieuwbare energie is cruciaal om ons klimaatdoel van netto nul in 2050 in de keten, van land tot klant, te bereiken.”

Schneider Electric Sustainability Impact Awards

De Sustainability Impact Awards van Schneider Electric vieren bedrijven die aantoonbare vooruitgang boeken op het gebied van duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid. De Nederlandse winnaar Albert Heijn dingt nu mee naar de Europese prijs later dit jaar. In het tweede kwartaal 2025 worden tot slot de wereldwijde winnaars bekendgemaakt tijdens een exclusief Green Carpet Event.

Pim Loef, Sustainabilty Manager bij Schneider Electric: “Als meest duurzame bedrijf ter wereld, is het voor ons van het grootste belang dat onze partners, klanten en leveranciers actief bezig zijn met verduurzaming. De Sustainability Impact Awards zijn voor ons een manier om de voorlopers op dit gebied te erkennen. Ik ben heel trots dat daar dit jaar zo’n mooi Nederlands bedrijf als Albert Heijn tussen zit.”

Power Purchase Agreement Albert Heijn met hulp van Schneider Electric

Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van Albert Heijn is de samenwerking met Eneco via een langetermijnafspraak, een zogenaamde Power Purchase Agreement (PPA). Schneider Electric heeft afgelopen jaren Albert Heijn geholpen om te komen tot deze overeenkomst die ervoor zorgt dat Albert Heijn vanaf 2027 gedurende 15 jaar voldoende windenergie ontvangt om de helft van alle bedrijfsonderdelen in Nederland van duurzame stroom te voorzien.

“Het Ecowende-project, dat deze groene energie levert, zet niet alleen in op duurzame energieopwekking, maar ook op het behoud van biodiversiteit in de Noordzee,” aldus Alexander Quarles van Ufford, Director Renewable Energy & Cleantech van de Schneider Electric Sustainability Business en verantwoordelijk voor de PPA, benadrukt: “Dit maakt het een unieke samenwerking die de energietransitie én natuurbehoud stimuleert.”

Schneider Electric werd in januari door Corporate Knights uitgeroepen tot meest duurzame bedrijf ter wereld in 2025. Het is het enige bedrijf dat erin is geslaagd om voor de tweede keer bovenaan de Global 100 te eindigen. Deze benoeming volgt op de onderscheiding als meest duurzame bedrijf door TIME Magazine en Statista in 2024.

Op de foto v.l.n.r.: Alexander Quarles van Ufford (Director Renewable Energy & Cleantech, Schneider Electric), Alexandre Golisano (Country President Nederland, Schneider Electric), Rob Heesen (director business development & partnerships, Albert Heijn), Sebastien Richard (director energietransitie, Albert Heijn), Rob van der Zwan (VP finance vastgoed, franchise, new business, Albert Heijn).