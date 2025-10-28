Sapinca lanceert deze maand een nieuwe creatie: de Organic Herb Elixir, die als limited edition op de markt wordt gebracht. Deze opvallend groene, krachtige drank is een harmonieuze mix van unieke wortels, vruchten, kruiden en planten. De blend is zorgvuldig samengesteld en combineert de natuurlijke kracht van botanische ingrediënten met eeuwenoude tradities en kennis van het plantenrijk. Net als de eerdere varianten – de Organic Root en Fruit Elixirs – is ook deze Herb Elixir biologisch, vegan, 100% natuurlijk en alcoholvrij.

De lancering van deze groene elixer is een eerbetoon aan de diepe verbondenheid tussen mens en natuur. Groen, als kleur van groei, balans en vernieuwing, weerspiegelt het hart van het plantenrijk en past daardoor perfect binnen het DNA van Sapinca. De nieuwe elixer is samengesteld uit een rijke selectie ingrediënten, waaronder yerba maté, spirulina, guayusa, spinazie, matcha, gember, tapioca, citroen en basilicum. Elk ingrediënt is met zorg gekozen vanwege zijn specifieke eigenschappen, kleur en smaak.

De groene kleur van deze blend straalt vitaliteit uit en roept direct een gevoel van levendigheid op. De smaak is aards, fris, krachtig en gelaagd, met een verfijnde balans. Tegelijkertijd is het profiel uitgesproken en puur, zonder kunstmatige toevoegingen. Hierdoor is de Herb Elixir niet alleen een veelzijdige drank voor ieder moment van de dag, maar ook een origineel en betekenisvol cadeau voor de feestdagen.

Create your moment™

Sapinca nodigt dromers, visionairs, creatievelingen, sportievelingen, reizigers en levensgenieters uit om hun eigen moment te creëren. Als een puur ochtendshot om de dag krachtig te starten of als verfrissing tussendoor. On the rocks, met bruisend mineraalwater, als thee met heet water of als krachtige basis voor een verfijnde mocktail of cocktail.

Sapinca Organic Herb Elixir is vanaf eind september onder andere verkrijgbaar bij Ekoplaza, Odin, Gezond & Wel, Marqt, Gall & Gall, World of Nix en talloze speciaalzaken. De consumentenadviesprijs bedraagt € 17,95.

Een moeder en zoon met een passie voor smaak

Sapinca komt voort uit de culinaire nieuwsgierigheid van Diederick Evers, smaakavonturier en ondernemer, en zijn moeder Bernadette, chef-kok en eigenaar van een kookschool in de Amsterdamse Westergasfabriek. Zij delen een gezamenlijke passie: het ontdekken van bijzondere smaken over de hele wereld. Tijdens reizen door Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika stuiten ze op een schat aan traditionele ingrediënten, die in lokale culturen worden gebruikt vanwege hun kracht en unieke smaak.

Op verzoek van haar gasten – die vragen om gezonde, alcoholvrije drank die ook écht lekker is – besluit Bernadette samen met Diederick op zoek te gaan naar een volwaardig, botanisch alternatief. In 2021 begint Diederick met experimenteren met ingrediënten als gember, kurkuma, maca, ashwagandha en yacon, krachtige wortels die al door de Inca’s werden gebruikt vanwege hun voedende en geneeskrachtige eigenschappen. Na maandenlang testen, proeven, mengen, brouwen en verfijnen ontstaat uiteindelijk een unieke elixerlijn die zowel smaakvol als functioneel is.

De naam Sapinca is een samentrekking van “sap” en “Inca”, en verwijst naar de Sapa Inca, de keizer van het oude Inca-rijk. Deze naam symboliseert de kracht, wijsheid en natuurlijke rijkdom die de elixers in zich dragen. Inmiddels is Sapinca uitgegroeid tot een merk dat verkrijgbaar is in België, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Hongarije, Letland, Estland, Litouwen en op de Nederlandse Antillen.