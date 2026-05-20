Het Gelderse bedrijf in biologische voeding dat zich al twintig jaar inzet voor een structurele transitie van ons voedselsysteem is niet alleen een rolmodel voor duurzame landbouw, maar na vanavond ook winnaar van de Koning Willem I Prijs 2026. DO IT Organic uit Barneveld ontving de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap van Hare Majesteit Koningin Máxima en Olaf Sleijpen, president van De Nederlandsche Bank. Op datzelfde podium ontvingen Spierings Mobile Cranes de prijs in de categorie Grootbedrijf en Polarsteps de MKB-prijs. De 34euitreiking van de ondernemingsprijs vond plaats in Circa in Amsterdam en stond in het teken van moed, veerkrachtig en duurzaam ondernemerschap.

Negen bedrijven maakten vanavond kans om de Koning Willem I Prijs 2026 mee naar huis te nemen, een eer die zij niet zomaar in de schoot geworpen kregen. De Koning Willem I Prijs is de oudste ondernemingsprijs van Nederland en kent het meest intensieve selectietraject. Na een uitgebreide aanmeldingsprocedure en screening werden per categorie zeven bedrijven geselecteerd voor de pitchdagen. Elk bedrijf presenteerde daar hun strategie, impact en toekomstvisie aan de vakjury. Deze jury, van vooraanstaande ondernemers en experts uit het bedrijfsleven, adviseerde het bestuur over de drie finalisten per categorie, waaruit vanavond de winnaars zijn onthuld en gevierd.

“Vanavond zijn dé aanjagers van vooruitgang in de Nederlandse economie bekendgemaakt. Deze bedrijven tonen moed en daadkracht in economisch spannende tijden en hebben vertrouwen in hun visie. Zij zien duurzaamheid niet als marketinginstrument maar als fundament, durven een voortrekkersrol binnen hun sector te nemen en maken technologie schaalbaar zonder concessies aan maatschappelijke verantwoordelijkheid te doen”, zei Olaf Sleijpen, voorzitter van de Koning Willem I Stichting en president van De Nederlandsche Bank.

Koning Máxima feliciteerde de drie winnaars en overhandigde hen de prijzen tijdens een feestelijke avond in Circa in Amsterdam. Het winnen van de Koning Willem I Prijs heeft een grote impact op organisaties en hun toekomstplannen. De aandacht rondom de prijs en het netwerk van de stichting hebben bij voorgaande winnaars deuren geopend en nieuwe kansen gecreëerd. Bovendien zal de koningin de drie winnaars van 2026 de komende maanden een persoonlijk werkbezoek brengen.

DO IT Organic

Het Gelderse bedrijf in biologische voeding DO IT Organic heeft de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2026 gewonnen. “In een mondiale voedingsindustrie die wordt gekenmerkt door complexiteit, schaal en prijsdruk, kiest DO IT Organic al twintig jaar consequent een andere koers. Het bedrijf neemt verantwoordelijkheid voor de volledige keten: van biologische teelt en langdurige relaties met boeren tot verwerking, handel en distributie. En dat gaat verder dan certificering. Wat de jury als bijzonder innovatief beschouwt, is hoe het bedrijf systeemverandering nastreeft: door schaal te creëren voor biologische en regeneratieve producten, wordt duurzame landbouw economisch levensvatbaar en toegankelijk voor een bredere markt. Daarmee vergroot DO IT Organic zijn impact juist door te groeien, en draagt het bij aan een structurele transitie van het voedselsysteem. Als Nederlandse onderneming met internationale impact is DO IT Organic uitgegroeid tot een krachtige aanjager van vooruitgang”, stelt de vakjury.

Spierings Mobile Cranes

Spierings Mobile Cranes, winnaar in de categorie Grootbedrijf, is een vooruitstrevend Nederlands familiebedrijf dat de kraanindustrie blijft vernieuwen. Met innovatieve mobiele torenkranen, alles in eigen huis ontwikkeld, zet Spierings vol in op gebruiksgemak, kwaliteit en emissievrij hijsen voor de bouwplaats van morgen.

Polarsteps

Polarsteps, winnaar in de categorie MKB, is een Amsterdamse scale-up, opgericht in 2015, en inmiddels reisgenoot voor meer dan 18 miljoen reizigers wereldwijd. Met een end-to-end app kunnen gebruikers hun reizen plannen, tracken en herbeleven. Het internationale team van 90+ collega’s werkt aan groei en stimuleert authentieke, betekenisvolle en verantwoordelijkere avonturen.

Over de Koning Willem I Prijs

De Koning Willem I Prijs is de meest prestigieuze bekroning voor moedig, veerkrachtig en duurzaam ondernemerschap. Sinds 1958 reiken we tweejaarlijks prijzen uit in de categorieën Grootbedrijf en MKB en de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Als organisatie profiteer je van de kennis en mentorship van het netwerk, bestaande uit topbestuurders van Nederland, en media-aandacht rond de prijsuitreiking. Bovendien bezoekt de erevoorzitter, Hare Majesteit Koningin Máxima, de winnende bedrijven persoonlijk. Zo stuwen we met elkaar (veer)krachtig ondernemerschap in Nederland vooruit in een tijd waarin dat belangrijker is dan ooit.