Samsung gebruikt zijn innovatieve kracht in de strijd voor duurzaamheid. Bijvoorbeeld door uit de oceanen gevist plastic een nieuw leven te geven en het te verwerken in Galaxy-producten. Het gaat om zogenaamd ‘ocean-bound’ plastic dat wordt gevonden in een straal van ongeveer 50 kilometer van de kust. Afgedankte visnetten vormen een groot probleem. Door ze te verwerken tot een nieuw materiaal en te gebruiken in Galaxy smartphones vormen ze een bijdrage aan het wereldwijde duurzaamheidsproject Galaxy for the Planet.

De hergebruikte materialen verschijnen voor het eerst in de Galaxy smartphones die op 9 februari tijdens Unpacked worden gepresenteerd. Vervolgens wordt de innovatie toegepast in toekomstige Galaxy’s. Ook maakt Samsung, bijvoorbeeld voor verpakkingen, gebruik van andere milieuvriendelijke materialen, zoals PCR en gerecycled papier.

Het gevaar van ronddrijvende visnetten



Als je denkt aan ‘ocean-bound’ plastic1 zie je waarschijnlijk een waterfles voor je, of een ronddrijvende plastic zak, maar het is veel meer dan dat. Zo wordt er ieder jaar 640.000 ton aan visnetten achtergelaten in de kustwateren.

Je kunt je voorstellen wat de gevolgen zijn. Rondzwevend door de oceanen raken vissen verstrikt in de ‘spooknetten’, maar ook beschadigen ze koraalriffen en de natuurlijke leefomgeving van talloze andere zeedieren. De netten belanden zelfs in onze voedsel- en waterbronnen. Kortom, de afgedankte visnetten verstoren de delicate balans in de natuur en doen veel kwaad. Door ze in te zamelen en een nieuw leven te geven hebben ze juist een positieve impact. We helpen om de oceaan schoner te houden én hebben een hoogkwalitatief materiaal voor onze Galaxy-producten.

Duurzamere producten ontwikkelen



Door afgedankte visnetten een nieuw leven te geven, draagt Samsung bij aan schonere oceanen. Deze creatieve oplossing is een goed voorbeeld van hoe we met eenvoudige stappen kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Met het hergebruiken van ‘ocean-bound’ plastic zetten we een stap naar een duurzamere toekomst. Met z’n allen kunnen we de klimaatcrisis het hoofd bieden en Samsung kijkt ernaar uit om zijn steentje bij te dragen. Met onze schaal, innovatiekracht en missie van open samenwerking zijn we er zeker van dat er nog vele oplossingen gaan volgen.