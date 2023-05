Als de klimaatcrisis een ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat er te veel CO2 en afval wordt geproduceerd. Daarnaast raakt ook het water op veel plaatsen in de wereld op. Om natuurlijke hulpbronnen te besparen zijn alternatieve bedrijfsmodellen en een langere levensduur van producten nodig. Refurbed, online marktplaats voor refurbished elektronische apparaten, onderzocht samen met Fraunhofer Austria Research GmbH hoeveel CO2-uitstoot, water en elektronisch afval werkelijk kan worden bespaard bij keuze voor een gereviseerd elektronisch apparaat in plaats van een nieuwe.

Voor deze studie naar de ecologische voetafdruk van elektronische apparaten werd de totale milieu-impact van de producten in de eerste (nieuwe aankoop) en tweede gebruiksfase (na refurbishment) berekend. Er werden wereldwijd nieuwe, vergelijkende gegevens verzameld voor twee smartphones (Apple iPhone 11 en Samsung Galaxy S20 FE), twee tablets (Apple iPad Pro 4 2020 en Lenovo Thinkpad T460 i5) en een laptop (Apple MacBook Air 2017 13,3″).

Meeste uitstoot tijdens productie

Bij nieuwe elektronische apparaten vindt 80% van de totale CO2-uitstoot plaats in de productiefase. Voor de Apple iPhone 11 is dat 56,9 kg CO2, dat staat gelijk aan ruim 250 km autorijden, dus ongeveer van Amsterdam naar Keulen (Duitsland). Refurbishment daarentegen, oftewel het professioneel reviseren van hetzelfde model, resulteert in slechts 2,8 kg CO2-uitstoot per apparaat. De totale ecologische voetafdruk van een nieuwe Apple iPhone 11 houdt niet alleen rekening met de productie, maar ook met onder meer grondstofwinning, transport en consumentengebruik en veroorzaakt een totale uitstoot van 72 kg CO2. Een refurbished Apple iPhone 11 produceert daarentegen slechts 15,7 kg CO2. Consumenten die een refurbished Apple iPhone 11 kopen in plaats van een nieuwe Apple iPhone 11 kunnen dus 78% CO2 vermijden. De CO2-besparing varieert tussen de verschillende productcategorieën en loopt uiteen van 69%, voor de refurbishment van een Lenovo Thinkpad T460 i5, tot 83%, voor de Apple MacBook Air 2017.

Tabel 1: de uitstoot van een Apple Iphone 11 tijdens de verschillende levensfasen en de besparing bij aankoop van een refurbished exemplaar.

Waterbesparing

Voor de productie van een nieuwe smartphone is gemiddeld tot 13.000 liter water nodig. Voor de Apple iPhone 11 is dat 12.075 liter, dus ruim twaalfduizend literpakken melk. Voor het reviseren van diezelfde smartphone is daarentegen slechts 1.695 liter nodig. Consumenten kunnen dus 86% water besparen als ze besluiten een refurbished Apple iPhone 11 te kopen in plaats van een nieuwe Apple iPhone 11. Het resultaat is nog duidelijker voor de Apple MacBook Air 2017 13,3″ waar bijna 57.000 liter water wordt gebruikt voor het nieuwe product tegenover 5.385 liter voor een gereviseerde versie. Dit komt neer op een enorme waterbesparing van 91%.

E-waste voorkomen

Volgens Global E-Waste Monitor 2020 is elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd, de snelst groeiende afvalstroom in Europese huishoudens. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het steeds hogere verbruik van elektronische apparaten, korte levenscycli van producten en beperkte reparatiemogelijkheden. Daarnaast geeft ProSUM aan dat alleen al in Europa jaarlijks 10 miljoen ton e-waste wordt geproduceerd, waarvan slechts ongeveer 40% wordt ingezameld voor recycling. Ook hier tonen de cijfers van Fraunhofer Austria Research GmbH het enorme besparingspotentieel dat door refurbishment mogelijk is. Consumenten kunnen bijvoorbeeld 60% e-waste vermijden door een refurbished Samsung Galaxy S20 te kopen in plaats van een nieuwe. Voor de Apple MacBook Air 2017 is het besparingspotentieel met 80% nog groter.

Allesomvattende resultaten

“Het bijzondere aan deze resultaten is dat we alle impactgebieden – Scope 1, 2 en 3 – volledig hebben bekeken”, zegt onderzoeksauteur Paul Rudorf van Fraunhofer Austria Research GmbH. “Hierdoor wordt er niks buiten beschouwing gelaten en de werkelijke impact van een product op onze planeet kwantificeerbaar berekend.”

Ook Peter Windischhofer, medeoprichter van refurbed, ziet waardevolle inzichten: “Wij zijn ervan overtuigd dat het verzamelen van vergelijkbare gegevens én het transparant communiceren van de positieve effecten van refurbishment helpen om de consumptie van elektronische producten duurzamer te maken. Voor 73% van de consumenten vervangt de aankoop van een refurbished elektronisch product al de aankoop van een nieuw apparaat. Hetzelfde aantal consumenten is het ermee eens dat opgeknapte elektronica even goed werkt als nieuwe. Dit is een positieve ontwikkeling die een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen ondersteunt.”