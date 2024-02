Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op 1 februari jl. een werkbezoek aan waste-to-productbedrijf Renewi op de vestiging in Acht, gemeente Eindhoven. Tijdens het bezoek stonden de kansen en uitdagingen in materiaalrecycling centraal. Zoals, wet- en regelgeving die recycling stimuleert en het belang van bewustwording over circulariteit in de maatschappij. De koningin legt een reeks bezoeken af in het kader van duurzaamheid en circulariteit.

Elke dag komen talloze materiaalstromen binnen bij Renewi, bijvoorbeeld bouw- en sloopafval, organisch afval, glas en harde kunststoffen. Met deze gebruikte materialen worden vele circulaire grondstoffen geproduceerd. Koningin Máxima toonde interesse in de voorbeelden uit de praktijk en de hoogwaardige technische innovatie die erbij komt kijken. Zo kunnen gerecyclede, harde kunststoffen uit afgedankte koelkasten bijvoorbeeld gebruikt worden in nieuwe koelkasten of zelfs in speelgoed.

Sorteren aan de bron

Het werkbezoek startte met een rondleiding op de vestiging van Renewi in Acht, Eindhoven. Koningin Máxima voerde eerst een afvalscan uit, waarmee inzichten worden verkregen tijdens het sorteren van afval. De wijze van sorteren en verwerken van de inkomende afvalstroom bepaalt de zuiverheid en kwaliteit van de secundaire grondstof. Hoe beter gesorteerd wordt aan de bron, hoe beter afgedankte materialen verwerkt kunnen worden tot nieuw materiaal. Dit vraagt onder andere toewijding van burgers en bedrijven en investeringsmogelijkheden in het ontwikkelen van technische innovaties.

Medewerkers van Renewi gaven de koningin daarna uitleg over de nieuwe sorteerinstallatie die harde kunststoffen hoogwaardig scheidt van ander afval. Koningin Máxima was geïnteresseerd om inzicht te krijgen in alle innovatieve mogelijkheden op het gebied van kunststofrecycling.

Stimuleren van hoogwaardige recycling Ook sprak koningin Máxima met de directie van Renewi en experts uit de recyclingbranche over kansen en uitdagingen in recycling. De directie benadrukte tijdens dit gesprek het belang van verbeterde wet- en regelgeving. Om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat materiaalhergebruik en recycling voldoende aandacht krijgen. Helaas belanden er nog steeds veel recyclebare materialen in het restafval en worden deze verbrand. Zo verdwijnen deze uit de economie en blijven we afhankelijk van schaarse, primaire grondstoffen. Virgin plastics zijn bijvoorbeeld momenteel goedkoper dan gerecyclede plastics. Renewi gelooft dat er een stabiele en stijgende vraag naar gerecyclede materialen zal ontstaan wanneer de inzet van een vastgesteld percentage recyclaat in een product wettelijk verplicht wordt.

Hoogwaardige recyclaten hebben een kleinere ecologische voetafdruk dan nieuwe materialen en spelen daarmee een belangrijke rol bij het behalen van klimaatdoelstellingen. Door gebruikte materialen nieuw leven te geven en terug te brengen in de economie, leveren we een belangrijke bijdrage aan het verminderen van emissies en verlagen we de druk op primaire grondstoffen.

Samenwerkingen in de keten

Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Dit Comité is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf.

Renewi is als Europees opererend bedrijf een schakel in de circulaire keten. Samenwerkingen, zoals met start-ups en scale-ups, zijn een belangrijk onderdeel van de innovatiestrategie van Renewi. Het toekomstbeeld van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap sluit aan bij de ambitie van het waste-to-productbedrijf; investeren in innovatie, produceren van hoogwaardige secundaire grondstoffen en de circulaire economie helpen realiseren.