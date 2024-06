Schneider Electric, de leider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, en AVEVA, een wereldwijde leider in industriële software die digitale transformatie en duurzaamheid stimuleert, kondigen een samenwerking aan met IN-CORE Systèmes om de efficiëntie in de productie van batterijen voor elektrische voertuigen (EV) te verbeteren. Het gezamenlijke aanbod zal de prestaties van de elektrode-niveau tot de uiteindelijke cel verbinden en klanten een compleet gegevensbeeld bieden om processen te verbeteren.

Omdat de EV-markt exponentieel blijft groeien, staat de batterijproductie onder grotere druk om de kwaliteit, efficiëntie en bedrijfsresultaten te verbeteren. Deze hogere productie kan leiden tot nieuwe problemen, zoals foutmodi en procesvariatie, die op hun beurt leiden tot operationele, materiaal- en arbeidsverliezen.

Inefficiënte omgang met energie

In de afgelopen jaren werd bij de productie van EV-batterijen tot 20% van de materialen weggegooid. Daarnaast werd er inefficiënt met energie omgegaan. Er was 47 kWh energie nodig om 1 kWh EV-batterijcel te produceren. Deze uitdagingen kunnen alleen worden beperkt met beter operationeel inzicht.

Samenwerking zorgt voor betere gegevensverbinding

De samenwerking tussen Schneider Electric, AVEVA en IN-CORE zal zorgen voor een betere gegevensverbinding in het productieproces door te zorgen voor traceerbaarheid van data op elektrodespiegelniveau. De IN-CORE Traceability Solution zal samenwerken met het AVEVA System Platform om kritieke parameters te verbinden met de productie van elektroden, de uiteindelijke cel en de prestaties van packs. Relevante gegevens worden hierbij op het juiste moment en in het juiste formaat geleverd om een compleet gegevensbeeld te garanderen. Dit biedt klanten positieve resultaten zoals:

Sneller problemen in het veld oplossen

Afvalvermindering

Productieoptimalisatie

Optimalisatie van materialen

Operationele uitdagingen

“Operationele uitdagingen vormen de grootste belemmering tot succes in de productie van EV-batterijen”, zegt Christel Galbrun, Segment President for Mobility bij Schneider Electric. “Naarmate de vraag toeneemt, moeten we de kwaliteit en efficiëntie verbeteren en tegelijkertijd variatie en uitval verminderen. Dit partnerschap met IN-CORE zal nieuwe niveaus van dataverbindingen bieden voor de EV-markt en klanten helpen bij het opzetten van een complete data-architectuur voor alle processen.”

“We zijn verheugd om samen te werken met Schneider Electric om een van de belangrijkste uitdagingen in de EV-markt aan te pakken, namelijk dataconnectiviteit op elektrodelevel”, zegt Michel Popovic van IN-CORE Systèmes. “Samen kunnen we traceerbaarheidsdata verzamelen, deze verbinden met de rest van de waardestroom en contextualiseren om direct waardevol te kunnen zijn voor klanten.”

Over IN-CORE Systèmes

IN-CORE oplossingen staan bekend om hun flexibiliteit en schaalbaarheid, naadloze integratie in complexe omgevingen en snelle aanpassingen aan veranderingen. Bovendien elimineert hun architectuur het silo-effect door data te consolideren in één toegangspunt dat door alle machines wordt gedeeld.

Deze aanpak zorgt ervoor dat gegevens direct beschikbaar zijn voor analyse van kwaliteitsproductie en automatische processen, zoals het afkeuren van afval bij de stapellijn.

Door voor IN-CORE te kiezen, krijgen fabrikanten eenvoudig toegang tot gekwalificeerde gegevens voor een snelle ramp-up, behouden ze een hoge opbrengst door een snelle analyse van een uniforme gegevensset en verminderen ze dure handmatige interventies door defecte elektrodebehandelingsprocessen te automatiseren.

Over Schneider Electric

Het doel van Schneider Electric is om iedereen in staat te stellen alles uit beschikbare energie en hulpbronnen te halen en zo vooruitgang te boeken en verduurzaming te garanderen. We noemen dit Life Is On. Onze missie is om jouw digitale partner te zijn voor duurzaamheid en efficiëntie.

We stimuleren digitale transformatie gedurende de gehele levenscyclus door integratie van toonaangevende proces- en energietechnologieën met producten, monitoring, software en services die end-point met de cloud verbinden. Hierdoor is geïntegreerd beheer mogelijk voor woningbouw, gebouwen, datacenters, infrastructuur en industrieën.

Van alle internationale bedrijven zijn wij het meest lokaal actief. We zijn voorstanders van open standaarden en partnerschap in ecosystemen, waarbij de passie voor onze gedeelde waarden, inclusiviteit, elkaar versterken en een betekenisvol doel centraal staan.