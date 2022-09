Neste, Borealis en MAM kondigen samen een productontwikkeling aan die mogelijk is gemaakt door samenwerking in de waardeketen. MAM creëert al meer dan 45 jaar innovatieve en unieke babyproducten zoals fopspenen en zuigflessen, en heeft onlangs hun eerste klimaatneutrale fopspeen gelanceerd. De nieuwe MAM Original Pure fopspeen is gemaakt van polypropyleen (PP) van hernieuwbare oorsprong uit de Bornewables™-portfolio van circulaire polyolefinen, gemaakt met Neste RE™ dat geheel uit hernieuwbare grondstoffen wordt geproduceerd.

Ook de verpakking van de MAM Original Pure, die ook als sterilisatordoos fungeert, is gemaakt van Bornewables. Deze ontwikkeling is een uitstekend voorbeeld van hoe eco-efficiënt design en het gebruik van circulaire polyolefinen de koolstofvoetafdruk van een product aanzienlijk kunnen verkleinen en tegelijk de veiligheid en superieure productkwaliteit kunnen garanderen.

In hun streven koolstofemisises te reduceren en duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, zoeken veel industriële sectoren naar veilige en kostenefficiënte alternatieven voor kunststoffen die worden gemaakt op basis van fossiele grondstoffen. Producten uit de Bornewables-portfolio van Borealis zijn vaak de ideale vervangende oplossing. De Bornewables worden geproduceerd met gebruik van hernieuwbare Neste RE-grondstoffen bestaande uit hernieuwbaar propaan dat voor deze samenwerking uitsluitend gemaakt is van afval- en reststromen van plantaardige olie volgens het massabalansmodel. Hiermee kunnen de circulaire polyolefinen in de hele waardeketen worden gevolgd, getraceerd en geverifieerd. Neste levert de Neste RE-grondstof aan Borealis voor dehydrogenering. Het wordt eerst omgezet in hernieuwbaar propyleen en vervolgens in hernieuwbaar PP in Borealis’ ISCC PLUS-gecertificeerde productiefaciliteiten in België.

“In lijn met onze EverMinds™-initiatieven om samen met partners in de waardeketen sneller actie te ondernemen op het gebied van circulariteit, streven we ernaar innovatieve en circulaire materiaal-oplossingen te bieden die onze partners en klanten helpen hun eigen ambitieuze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken – hiermee vinden we essentiële producten voor duurzaam leven opnieuw uit”, zegt Peter Voortmans, Global Commercial Director Consumer Products bij Borealis. “De samenwerking met Neste en MAM is een uitstekend voorbeeld van hoe upstream- en downstreampartners kunnen samenkomen om de circulariteit van kunststoffen te versnellen.”

“De MAM Original Pure fopspenen tonen aan hoe hernieuwbare grondstoffen, zoals Neste RE, een levensvatbaar alternatief zijn geworden voor traditionele fossiele grondstoffen, zelfs in gevoelige toepassingen,” zegt Maria Carcolé, Head of Brand Owner Management van Neste’s Renewable Polymers & Chemicals divisie. “We zijn blij dat we kunnen bijdragen aan nieuwe producten met een aanzienlijk lagere uitstoot van broeikasgassen en die tegelijkertijd de productveiligheid en -prestaties op het hoogste niveau kunnen handhaven.”

“Na bijna tien jaar intensief onderzoek en als een volgende mijlpaal in onze inspanningen voor duurzaamheid, zijn we nu erg trots dat we onze MAM Original Pure productlijn kunnen lanceren die gemaakt is van hernieuwbare grondstoffen. Een nieuwe productlijn die gemaakt is voor de gezonde groei van baby’s en die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling die de toekomst van onze planeet verzekerd,” zegt Peter Röhrig, CEO en oprichter van MAM.