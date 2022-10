Vandaag kondigen Bugaboo, DSM Engineering Materials, Fibrant en Neste aan dat hun samenwerking over de gehele waardeketen heeft geresulteerd in de lancering van een volledige Bugaboo kinderwagenlijn gemaakt van bio-based materialen. Meer specifiek zijn de meeste kunststof onderdelen van de kinderwagens gemaakt van Akulon® 100% bio-based B-MB polyamide 6 (PA6) van DSM Engineering Materials. Akulon wordt gemaakt van bio-based grondstoffen van zowel Fibrant als Neste. DSM Engineering Materials maakt gebruik van een massabalans-benadering voor hernieuwbare afval- en reststoffen om de koolstofvoetafdruk van PA6 met ongeveer 75% te verminderen in vergelijking met traditioneel PA6, en tot 24% van de hele kinderwagen.

Eerder in 2022 kondigde Bugaboo ambitieuze doelstellingen aan om tegen 2035 een ‘netto-zero’ koolstofuitstoot (CO 2 ) te bereiken. Aangezien het grootste deel van Bugaboo’s klimaatimpact afkomstig is van Scope 3-emissies, is een overgang naar minder fossiele koolstofhoudende materialen een belangrijk element in de milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) strategie van het bedrijf.

Dit sluit nauw aan bij de ambities van de andere partners: de voortdurende ambitie van DSM Engineering Materials voor een volledige alternatief portfolio van bio-based en/of circulaire oplossingen, die de economie helpen de-fossiliseren als onderdeel van hun SimplyCircular™ -initiatief, de inzet van Fibrant om de hele waardeketen duurzamer te maken en Neste’s aanbod van Neste RE™-grondstoffen voor polymeren en chemicaliën.

Hoewel traditioneel Akulon® PA6 al een uitstekende koolstofvoetafdruk heeft, zorgt de overschakeling op Akulon® 100% bio-based B-MB PA6 voor een aanzienlijke vermindering van de koolstofvoetafdruk in vergelijking met traditioneel PA6 en helpt het de waardeketen verder te de-fossiliseren. Het nieuwe materiaal, gebruikt in de hele kinderwagenlijn, is ontwikkeld door DSM Engineering Materials in samenwerking met de partners Fibrant en Neste. Neste leverde hernieuwbare Neste RE™, een grondstof voor polymeren gemaakt van 100% bio-based materialen zoals afval- en reststoffen, dat gebruikt is om fossiele grondstoffen in de waardeketen te vervangen. DSM Engineering Materials, Fibrant en Neste zijn allemaal ISCC-PLUS gecertificeerd.

Met dezelfde mechanische prestaties en kenmerken als de traditionele Akulon®-kwaliteiten, biedt de op massabalans gebaseerde bio-based Akulon® PA6 de kwaliteit en levensduur die nodig zijn om te voldoen aan de strenge veiligheidsnormen van Bugaboo. Hierdoor is het een directe vervanging die een CO 2 -reductie tot 24% per kinderwagen mogelijk maakt, in lijn met de ambitieuze ESG-doelstellingen van het bedrijf. Deze eerste kinderwagenlijn zal binnenkort geleidelijk online en in winkels wereldwijd verkrijgbaar zijn. Bovendien zal Bugaboo in de loop van 2023 het hele kinderwagenassortiment overschakelen op productie met bio-based materialen.

Adriaan Thiery, CEO van Bugaboo vertelt: “Het aanpakken van de dreigende klimaatcrisis en alle gevolgen daarvan vereist dat bedrijven nu verantwoordelijkheid nemen – maar geen enkel bedrijf kan een circulaire economie alleen realiseren. Door samen te werken in de waardeketen kunnen we profiteren van innovatieve oplossingen met een lage koolstofuitstoot, zoals bio-based PA6, die bedrijven als Bugaboo in staat stellen ESG-doelstellingen te bereiken, vast te houden aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en te bewegen naar een circulaire, koolstofarme economie.”

Roeland Polet, President DSM Engineering Materials, zegt: “Nu Bugaboo een van de eerste pioniers voor bio-based PA6 is geworden, zijn we erg trots dat de samenwerking met Fibrant en Neste zo’n innovatief materiaal heeft opgeleverd. Samenwerking blijft essentieel om toe te werken naar de duurzame economie waarvan de consument weet dat we die nodig hebben. Duurzame circulaire oplossingen zoals onze bio-based PA6 brengen praktische manieren voor onze partners om voortgang te boeken door hun milieuambities te realiseren en tegelijkertijd een grote positieve impact te hebben. We kijken ernaar uit om nog veel meer partners te ondersteunen als zij het voorbeeld van Bugaboo volgen en de weg leiden naar een duurzamere samenleving.”

Martijn Amory, CEO van Fibrant, zegt: “Nu handelen is de kern van het streven van Fibrant naar klimaatneutraliteit. We zijn er trots op dat we door het toepassen van onze EcoLactam® Bio in deze samenwerking over de hele waardeketen, een aanzienlijke en uitmuntende vermindering van de koolstofvoetafdruk mogelijk maken. Dit bevestigt ons standpunt dat innovatie en partnerschap de weg wijzen naar een duurzamere toekomst.”

Mercedes Alonso, Executive Vice President Renewable Polymers and Chemicals bij Neste: “De samenwerking met Bugaboo, DSM en Fibrant laat zien wat gezamenlijke inspanningen in onze sector kunnen opleveren: een kwalitatief hoogwaardig maar duurzamer product dat leidt tot een aanzienlijke vermindering van de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen. Het toont eens te meer aan dat verandering plaatsvindt als er een wil is om samen te werken. Ook is het een voorbeeld dat verandering mogelijk is in allerlei sectoren en toepassingen: industrie-breed zijn er geen grenzen om polymeren duurzamer te maken.”