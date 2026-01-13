De eerste lijntjes tussen TRIBOO en Signify myCreation werden 3D geprint, tijdens de gezamenlijke expositie op de 2025 Masterly, The Dutch in Milano, op de Salone del Mobile in Italie. Kort daarna werd de samenwerkingsovereenkomst getekend. Nu lanceren beide organisaties een spraakmakende circulaire collectie 3D geprinte design meubelen en lampen voor de circulaire inrichting van werkomgevingen op kantoor en thuis.

Marc van der Heijden, founder en dga van TRIBOO, Sanna Leclou, Business Development Manager en Ivett Rónai Product manager Business Unit 3D Printing van Signify myCreation opende de speciaal hiervoor vernieuwde showroom van TRIBOO in Zevenhuizen. Een grote selectie geprinte lampen verlichten nu de geprinte tafels uit de NeverEnding Furniture collectie. Die vanaf nu kunnen worden gekocht of afgenomen in een meubelabonnement.

Wat de gigant Signify myCreation en scale up TRIBOO verbind is fascinerend op vele vlakken. De grote organisatie print kleine producten als armaturen en de kleine organisatie print grote producten als tafels, stoelen, plantenpotten en wanden. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat het anders omgaan met de grondstoffen die we dagelijks weggooien en het anders produceren en distribueren een grote positieve verandering zal brengen in de wereld.

De 3D geprinte circulaire meubelen en verlichting zijn ontworpen om afval te minimaliseren. Minder materiaalgebruik in sterke lichtgewicht constructies. Afval vezels die de basis vormen voor de herbruikbare grondstof. De digitale showroom biedt een spraakmakende hoeveelheid aan designs die op vraag geproduceerd worden zodat er geen verspilling is.

Via het internationale productienetwerk van beide organisaties, kunnen de digitale meubelen en lampen getransporteerd worden zonder vrachtwagens, boten en treinen. Geen transporttijden, geen transportkosten en geen vertragingen meer! Na een milli seconde arriveert het circulaire product in het land van bestemming en kan lokaal geprint worden.

En als de circulaire producten aan het einde van hun leven zijn gekomen. Lever je ze in en kunnen de grondstoffen opnieuw worden hergebruikt voor het printen van meubelen en lampen die NeverEnding zijn.