Signify, wereldleider in verlichting, heeft op maandag 9 maart ‘Brighter Lives, Better World 2030’ gelanceerd, een nieuw programma dat is ontworpen om de reikwijdte van impactvolle, energie- en grondstofefficiënte verlichting te vergroten, met als doel levens te verbeteren, energie te besparen en grondstoffen te behouden. Het programma wordt ondersteund door nieuwe initiatieven die de duurzaamheidsambities van klanten ondersteunen.

“Brighter Lives, Better World 2030 is ontworpen om oplossingen te bieden die levens verbeteren, energie besparen en beter gebruikmaken van grondstoffen – precies wat onze klanten vragen. Het laat zien dat impact en kansen hand in hand gaan, omdat we echte waarde creëren voor de maatschappij en tegelijkertijd een sterker en veerkrachtiger bedrijf opbouwen.” – As Tempelman, CEO van Signify

Impact creëren waar het er het meest toe doet

Brighter Lives, Better World 2030 richt zich op de meest urgente uitdagingen van klanten en speelt in op de groeiende vraag naar efficiënte, verbonden en geëlektrificeerde oplossingen. Het programma pakt de toenemende vraag naar elektriciteit¹ en de volatiele prijzen, de schaarste aan grondstoffen en de behoefte aan gezondere, veiligere, veerkrachtigere en leefbare omgevingen aan – en zet de potentie van licht om in betekenisvolle impact.

“We zijn er trots op het derde hoofdstuk van Brighter Lives, Better World te presenteren. Ons nieuwe programma bouwt voort op de vooruitgang van het afgelopen decennium en blijft volledig toegewijd aan onze ambitie om in 2040 netto nul CO2-uitstoot te bereiken, met nieuwe doelstellingen die zich richten op het verminderen van het energie- en grondstoffenverbruik van onze klanten, terwijl we tegelijkertijd innovaties blijven stimuleren die de veiligheid, gezondheid en het welzijn verbeteren.” – Maurice Loosschilder, Hoofd Duurzaamheid bij Signify

Voordelen die verder gaan dan verlichting

Signify blijft de rol van verlichting uitbreiden die is ontworpen om de levenskwaliteit te verbeteren, een gastvrijere en productievere binnenomgeving te creëren, de veiligheid in steden en gemeenschappen te verhogen, efficiëntere voedselproductie mogelijk te maken en de toegang tot zonneverlichting te vergroten.

Tegen het einde van 2030 zal 41% van de omzet afkomstig zijn van oplossingen die voordelen bieden die verder gaan dan verlichting, een stijging ten opzichte van 31% in 2024.

Energie-efficiëntie als groeiversneller

Energie-efficiëntie is een krachtige motor voor elektrificatie en de energietransitie. Door continue vooruitgang in LED- en slimme verlichting helpt Signify klanten de energievraag te verminderen, kosten te beheersen en de uitstoot te verlagen.

Signify verbindt zich ertoe om tegen eind 2030:

Een cumulatieve energiebesparing van 60 TWh voor klanten te realiseren

Een jaarlijkse reductie van 35% in de CO₂-uitstoot van de portfolio te bereiken

Sinds de introductie van het Green Switch-programma in 2020 heeft Signify meer dan 37.000 projecten met steden wereldwijd ondersteund en meer dan 10.000 lokale overheden geholpen bij de overstap van conventionele naar slimme LED-verlichting. Een uitgebreid Signify Switch-programma biedt begeleiding over hoe efficiënte LED- en slimme verlichting kunnen bijdragen aan energie- en kostenbesparingen en emissiereductie, evenals aan het verbeteren van de kwaliteit van binnen- en buitenverlichting, het verhogen van de verkeersveiligheid en het installeren van zonneverlichting op locaties waar geen netaansluiting beschikbaar is. Klanten kunnen ondersteuning krijgen bij het kiezen van de juiste verlichtingsproducten, -systemen en -diensten, en bij het vinden van financieringsmogelijkheden.

Resource-efficiëntie en circulaire waarde

Om de circulaire economie te bevorderen, schaalt Signify duurzame, upgradebare, repareerbare en recyclebare producten op, samen met circulaire diensten. Deze oplossingen zijn ontworpen voor circulariteit, volgens een “minder gebruiken, langer gebruiken, opnieuw gebruiken”-raamwerk dat gericht is op het verminderen van het verbruik van nieuwe materialen en energie, terwijl er tegelijkertijd waarde op lange termijn voor de klant wordt gecreëerd.

De inkomsten van Signify Circle zullen vier categorieën omvatten:

Signify Circle-producten

Light as a Service

Remanufacturering

Reserveonderdelen & upgradekits

Deze producten en diensten vormen Signify Circle, een nieuw initiatief voor professionele klanten ter ondersteuning van hun circulaire economie-ambities. Het biedt producten, diensten en bedrijfsmodellen die zijn afgestemd op goed gedefinieerde circulariteitscriteria, met duidelijke en transparante etikettering en klantvoorlichting.

“Onze klanten willen producten waarop ze kunnen vertrouwen – die lang meegaan en zich kunnen aanpassen aan hun veranderende behoeften. Signify Circle helpt onze professionele klanten in Europa om weloverwogen keuzes te maken over de producten en diensten die ze nodig hebben om hun circulaire economie-ambities te ondersteunen.” – Sophie Breton, President, Professional Business, Europa bij Signify

Signify wil, te beginnen in Europa, de omzet uit circulaire producten en diensten binnen de Professional-divisie verhogen van 10% naar 27,5% tegen eind 2030.

Gebouwd op een fundament van verantwoord ondernemen

Brighter Lives, Better World 2030 is gebaseerd op Signify’s langetermijnverbintenissen aan milieuvriendelijke productie, inclusieve werkplekken, eerlijke arbeidsomstandigheden in de hele waardeketen en het vergroten van de toegang tot verlichting voor achtergestelde gemeenschappen – zodat groei gebaseerd is op transparantie, inclusiviteit en respect voor mensenrechten.

De voortgang van Signify’s Brighter Lives, Better World 2030-programma zal kwartaallijks worden gerapporteerd, in lijn met de financiële resultaten van het bedrijf.